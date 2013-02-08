رایزنی های مخالفان آل خلیفه در روسیه/ تشریح نقض حقوق بشر در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، هیئت مخالفان بحرینی که در روسیه به سر می برد، در اولین دیدار خود با نمایندگان شورای مفتیان روسیه دیدار و گفتگو کرد.

علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق که ریاست این هیئت را بر عهده دارد با روشان رافق عباس معاون رئیس شورای مفتیان روسیه دیدار کرد.

الوفاق بیان کرد: در این دیدار هیئت بحرینی ضمن تشریح خواسته های مردم این کشور و ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای طرف روسی، ابراز امیدواری کرد که روسیه نقش فعالتری در منطقه ایفا کند.

پایگاه الوفاق افزود: در این دیدار عبدالنبی سلمان دبیرکل منبر دموکراسی پیشرو علاوه بر تشریح خواسته ها و مصائب ملت بحرین به ارائه آماری از بازداشت شدگان و افرادی که سلب تابعیت یا از کار برکنار شده اند، پرداخت.

وی خواستار ایفای نقش سیاسی و اقتصادی فعالتر روسیه در منطقه خلیج فارس با توجه به اهمیت این منطقه از جهان و حمایت از مردم بحرین شد.

سلمان بیان کرد: مخالفان بحرین خواستار اصلاح ریشه ای نظام هستند و از اقدامات رژیم در دامن زدن به مشکلات طایفه ای ناخرسند هستند، برخی از پزشکان تنها به سبب درمان مجروحان از کار برکنار شده اند.

فاضل عباس دبیرکل جمعیت تجمع ملی یکپارچه بحرین نیز گفت : رژیم بحرین پارلمان صوری تشکیل داده است و آن را نشانه دموکراسی می داند، ولی مردم بحرین مخالف رژیم دیکتاتوری و خواستار برابری هستند.

عباس بیان کرد: نخست وزیر بحرین بیش از 40 سال است که در سمت خود باقی مانده است که در جهان سابقه ندارد و سبب شگفتی همگان است.

در این دیدار میرزا سعید عضو جمعیت وعد بحرین نیز ضمن تشریح اوضاع زندانیان بحرینی از تمایل مخالفان به گفتگوهای موثر که خواسته های مردم را برآورده کند خبر داد.

خبر دیگر اینکه خلیل المرزوق عضو جمعیت الوفاق با اشاره به روند کنونی اداره تلاشهای گفتگو، آن را سبب تشدید بحران در این کشور دانست.

وی افزود: روند کنونی نه تنها سبب حل مشکل نخواهد شد، بلکه به آن دامن خواهد زد. رژیم باید به مسئولیت خود در گفتگوها عمل و نماینده معرفی کند.