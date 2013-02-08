مذاکرات مفیدی با مقامات روس داشتیم/سرکوب وحشیانه مردم بحرین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، میرزا سعید یکی از اعضای هیئت بحرینی که به روسیه سفر کرده است، گفت : دیدار هیئت بحرینی با میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه مفید بوده است.

وی افزود: نامه ای امضا شده از سوی گروههای عمده مخالفان که نشان دهنده دیدگاههای آنها درباره بحران در بحرین است تحویل بوگدانف شد.

سعید بیان کرد: معاون وزیر خارجه روسیه به خوبی از اوضاع بحران و جهان عرب آگاه بود. رهبران روسیه تلاش خواهند کرد که اوضاع در بحرین و بقیه کشورهای منطقه به وخامت بیشتر کشیده نشود.

از سوی دیگر شبکه روسیا الیوم با اشاره به حضور هیئت بحرینی در روسیه به نقل از مخالفان آورده است : هیئت بحرینی بر مخالفت با دخالت خارجی تاکید کردند.آنها ضمن بی اساس توصیف کردن ادعای دخالت ایران در بحرین به دخالت سعودی ها در این کشور اشاره کردند.

این پایگاه روسی به نقل از مخالفان می افزاید: اعضای هیئت بحرینی نقش اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را منفی توصیف کردند و از جامعه جهانی خواستند که موضع شفاف و درستی در قبال بحرین اتخاذ کند.

اعضای هیئت بحرینی تاکید کردند: رژیم حاکم به شکل وحشیانه ای با تظاهرات کنندگان برخورد می کند و خواسته های مردمی در رسانه های داخلی جایی ندارد.

اعضای این هیئت افزودند: بسیاری به خاطر وابستگی به مذهب خاصی در زندان به سر می برند و تلاشهای زیادی برای تغییر بافت جمعیتی در بحرین در جریان است.