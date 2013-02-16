2 و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در انتظار قوانین حمایتی

براساس آخرین آمارهای موجود در حال حاضر 2 میلیون و 548 هزار زن سرپرست خانوار در کل کشور وجود دارد که 40 درصد این زنان تحت پوشش نهاد حمایتی کمیته امداد هستند و حدود 100 هزار زن سرپرست خانوار نیز از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.
آمارها نشان می دهد بیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار در حال حاضر در کشور بی پشتوانه اند و از هیچ حمایت و خدماتی برخوردار نیستند که این موضوع نشاندهنده ضعف قوانین و مشکلات اعتباری نهادهای حمایتی است. به گفته حسین انواری سرپرست کمیته امداد سالانه 60 هزار زن سرپرست خانوار به آمار کشور اضافه می شود که با این حساب هر سال به مشکلات این زنان نیز افزوده خواهد شد.
به گفته آسیب شناسان اجتماعی، فرزندان زنان خودسرپرست در معرض آسیب قرار دارند و مشکلات اقتصادی هم سایه سنگینی بر زندگی سخت این زنان انداخته است. هر چند کمیته امداد این زنان را تشویق به ازدواج کرده و بسته های حمایتی ازدواج هم برایشان تعریف کرده است ولی از این پیشنهاد به دلیل فرهنگ موجود در جامعه استقبال خوبی نشده است.
بیمه 200 هزار زن سرپرست خانوار
معاون حمایت خانواده کمیته امداد در مورد ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار به خبرنگار مهر گفت: زنان سرپرست خانوار در مقایسه با افراد دیگر جامعه مشکلات و گرفتاریهای بیشتری دارند و باید به تنهایی از عهده این موانع و گرفتاریها برآیند به همین دلیل با شرایط سختی روبرو هستند.
علیرضا چگینی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند،افزود: کمیته امداد خدماتی را به این افراد و فرزندانشان ارائه می دهد که این کمکها فقط در پرداخت مستمری خلاصه نمی شود اما بدلیل مشکلات اعتباری نمی توانیم به تمامی آنان خدمات ارائه دهیم.
به گفته وی، بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال جاری از سوی این نهاد اجرایی شده است بطوریکه در مرحله اول 200 هزار زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تمامی زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال در مناطق شهری از این برنامه حمایتی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: ارائه تسهیلات برای ازدواج زنان سرپرست خانوار نیز یکی دیگر از اقداماتی است که کمیته امداد در دستور کار دارد که البته خیلی با استقبال روبرو نشده است.
نقص قوانین زنان سرپرست خانوار
البته خیلی از مشکلات زنان سرپرست خانوار به نقص قوانین موجود در کشور برمی گردد بطوریکه طاهره رحیمی عضو شورای مرکزی جامعه زینب (س) بر اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار تاکید کرده و گفت: در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار موضوعی مبنی بر اینکه اگر پدر مفقود الاثر شود به مادر وصایت و قیومیت فرزند داده نمیشود، مطرح است که باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود زیرا برای زن سرپرست خانوار مشکلاتی ایجاد میشود.
سعیدی افزود: بنابراین باید فرآیندی تعریف شود که در قالب آن مشکلات مشخص و در جهت محقق شدن و رفع آنها گامهای اساسی برداشته شود همچنین به صورت مقطعی و قانونی مسایل مبهم مانده را مشخص کنند.
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