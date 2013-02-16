به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری جمعه شب در این دیدار، خانواده شهید اسماعیل شبل الحکما بوشهری را مورد تفقد قرار داد و در ادامه اظهار داشت: تکریم خانواده شهدا، خدمتی است به ولی نعمتان جامعه، که مایه آرامش، آسایش، عزت و کرامت انقلاب است.

وی خطاب به خانواده شهید شبل‌حکما‌بوشهری با بیان اینکه خداوند شهید شما را با شهدای کربلا مشهور بگرداند، افزود: گرامیداشت و تجلیل از شهدا باعث تکریم و تجلیل از آن خانواده شهید است و این سیره‌ای از سیره‌های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان ساخت: یکی از تفضلات شهدا دعای خیرشان به انقلاب و نظام است، مثل 22 بهمن با شرایط خاصی که برای ما در فضای بین المللی ایجاد کرده بودند که مردم با نگاه ولایتمداری و یک معجزه الهی که دعای خیر شهدا بود، حضور باشکوه محقق شد.

وی در ادامه بیان داشت: خداوند شما را در مسیری که مسیر شهداست موفق بدارد؛ خیلی از کرامات، با عنایت شهدا تحقق می یابد و در هر صحنه و بحران در کنار توسل به اهل بیت (ع)، باید به شهدا توسل کرد.

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده آنها، اظهار داشت: شما خانواده شهدا برای نظام و انقلاب اسلامی مایه افتخار هستید.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه انسان در زندگی یک عمل و وقت و زمانی دارد، که یک زمان خاص است، ادامه داد: بهترین نوع رفتن شهادت است، زیرا با شهادت است که انسان باقی می ماند و هستی را می گیرد.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیدار و تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه و تکلیف است که موجب سعادتمندی افراد می شود، گفت: خدمت به خانواده شهدا، خدمت عادی نیست و خانواده محترم شهدا حق بزرگی به گردن انقلاب و ملت و اسلام دارند.

در این دیدار همسر شهید اسماعیل شبل الحکما بوشهری به بیان خاطرات پرداخت و گفت: شهید شبل الحکما متولد 1333 فردی با ایمان و با تقوا بود و در اوایل انقلاب فعالیت ویژه ای داشتند و شهید محل خدمتش در نیروگاه اتمی بوشهر بود.

وی افزود: شهید اسماعیل زمان جنگ با توجه به نیاز به جبهه اعزام شدند و به مدت چهار ماه به اسارت درآمد و در سن 27 سالگی درعملیات بیت المقدس فتح خرمشهر در سال 1360 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر نیز در این دیدار با بیان اینکه تعداد شهدای نیروگاه 20 شهید است، گفت: تعداد پنج شهید هسته ای ترور شدند و 20 نفر از شهدای نیروگاه اتمی بوشهر عمده مربوط به جنگ تحمیلی و تعدادی از شهدا مربوط به بمب باران نیروگاه است.

دکتر محمود جعفری در ادامه اظهار داشت: مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر تا حد توان مدافع خانواده شهدا بوده و هست.

در این دیدار حجت الاسلام سید نعمت الله رکنی مسئول ستاد نمازجمعه بوشهر، محمد حاجی زاده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، سید حسین صفوی جمعیت فدائیان اسلام بوشهر، صفر آریانپور معاون هماهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، و سیدطاهره بیگم جاویدی بوشهری مسئول کمیسیون امور بانوان شورای هیئات مذهبی استان بوشهر و جمعی از پرسنل نیروگاه اتمی بوشهر نیز حضور داشتند.