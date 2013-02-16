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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

ابراهیمی به مهر خبر داد:

فرهاد کاظمی استعفای مکتوب نداده است / یکشنبه تصمیم‌گیری می‌کنیم

فرهاد کاظمی استعفای مکتوب نداده است / یکشنبه تصمیم‌گیری می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اعلام اینکه فرهاد کاظمی استعفای مکتوب نداده است، گفت: روز یکشنبه در خصوص تصمیم کاظمی برای کناره گیری از هدایت ذوب آهن تصمیم گیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از شکست 2 بر یک این تیم در خانه مقابل تیم مس کرمان در هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر، در رختکن از بازیکنان خود خداحافظی و اعلام کرد که از هدایت تیم ذوب آهن استعفا داده است.

یک منبع آگاه در باشگاه ذوب آهن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: " فرهاد کاظمی با وساطت برخی از مسئولان و دست اندرکاران باشگاه فعلا از استعفای خود منصرف شده اما وی یکی از دلایل اصلی استعفای خود را مشکلات مالی باشگاه می داند که بر روی عملکرد و انگیزه بازیکنان تیم تاثیر زیادی داشته است." 

خسرو ابراهیمی، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: فرهاد کاظمی پس از دیدار تیم های ذوب آهن و مس کرمان استعفای خود را به طور شفاهی اعلام کرده و حتی با بازیکنان تیم خداحافطی کرده است اما هنوز استعفای مکتوبی به دست ما نرسیده است. روز یکشنبه با بررسی همه جوانب و شرایط در خصوص این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد. در حال حاضر بیش از این نمی خواهم در خصوص این موضوع صحبت کنم.

کد مطلب 1815946

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