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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

اقدام مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس برای از بین بردن امکان فرار مالیاتی شرکت ها

اقدام مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس برای از بین بردن امکان فرار مالیاتی شرکت ها

دولت های انگلیس، فرانسه و آلمان طرح مشترکی را برای از بین بردن امکان فرار شرکت های چند ملیتی از پراخت مالیات ارائه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این طرح مشترک قرار است در نشست کشورهای عضو جی بیست  (G20) که از امروز در روسیه آغاز می شود ارائه شود.

این طرح مشترک در پاسخ به گزارش جدید سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) که ریاست آن را انگلیس برعهده دارد منتشر شده است.

در این گزارش عنوان شده بود که شرکت های چند ملیتی برای فرار از پرداخت مالیات، مالیات خود را در کشورهایی پرداخت می کنند که قوانین آنها ساده تر بوده و می توانند پول کمتری را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

"جرج آزبورن" وزیر اقتصاد انگلیس در این رابطه گفت: این (فرار شرکت ها از پرداخت مالیات) یک موضوع بین المللی است و باید با آن مقابله کرد.

 

 

کد مطلب 1816107

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