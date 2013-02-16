یزد قابليت تبديل به قطب ادبيات كشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، كمال شفيعي در نشستی با شاعران و نویسندگان یزدی در حوزه هنري يزد اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در حوزه هنری یزد کانونی ویژه شاعران و نویسندگان شکل بگیرد که در آن اندیشه های خلاق و نو به منصه ظهور برسد.

وي با اشاره به اینکه یزد می تواند به عنوان قطب ادبیات کشور مطرح شود، افزود: باید زمینه برگزاری چند جشنواره و برنامه قوی کشوری در یزد فراهم و این استان پایلوت ادبیات کشور شود.

شفيعي، کشف استعدادهای ادبی و تولید آثار فاخر هنری و ادبی را از جمله برنامه های پیش روی حوزه هنری برشمرد و اظهار داشت: برنامه ریزی تهیه نقشه جامع ادبیات کشور در دستور کار حوزه هنری قرار دارد تا امکان فعالیت شاعران و نویسندگان همه شهرستان ها ایجاد و امکانات و به طور مساوی بین آنان توزیع شود تا خون تازه در رگ های ادبیات ایران جریان یابد و استعداد های تازه نفس و خلاق وارد این عرصه شوند.

مدیرآفرینش های ادبی اداره کل مجلس و امور استان های حوزه هنری با بیان اینکه با سفر به استان ها برای ارتقای توان ادبی شاعران و نویسندگان هراستان برنامه ریزی مناسب با در نظر گرفتن جغرافیای ادبی شهرستان ها صورت می گیرد، بر ضرورت تعریف و تعیین بودجه حوزه ادبیات در استانها تأکید کرد.

شفیعی، ساماندهی و به روز بودن بانک اطلاعات جامع فعالان حوزه های ادبیات کودک و نوجوان، داستان نویسی و شاعران را یادآور شد و افزود: باید برای تک تک هنرمندان این حوزه پرونده ادبی داشته باشیم تا از استعدادها و ظرفیت های ادبی هر شهرستان به نحو احسن استفاده و زمینه چاپ و انتشار آثار آنان فراهم شود. وی از شاعران و نویسندگان استان ها به عنوان اندیشمندان و سرمایه های ملی کشورنام برد و با اشاره به لزوم فراهم شدن زمینه داد و ستد فرهنگی بین استان ها و معرفی هنرمندان شهرستانی گفت: تلاش می کنیم تا زمینه حضور اساتید ادبی هر استان دراستانهای همجوارفراهم گردد و با برگزاری نشست های آموزشی و نقد و بررسی آثارادبی، تبادل تجربه های ادبی بین استان ها بیش از پیش تقویت و افق روشنی پیش روی ادبیات کشورگشوده شود.

شفيعي، توجه بیشتر به ادبیات کودک و نوجوان در استان یزد را خواستار شد و ادامه داد: هرچند این استان در زمینه داستان نویسی و شعر در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد ولی نویسندگان باید بیش از پیش درحوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت کنند.