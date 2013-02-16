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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

وضعیت انتخابات نظام پزشکی در ابهام فرو رفته است

وضعیت انتخابات نظام پزشکی در ابهام فرو رفته است

ائتلاف مستقل انجمنهای گروه پزشكي در نامه ای به رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی تهران، خواستار رفع ابهام از شرایط به وجود آمده در روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که رونوشت آن به وزیر کشور و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی ارسال شده است، از مسئولين امر خواستار تعيين وضعيت و رفع ابهام از شرايط پيش آمده را نموده و ابراز اميدواري کردند تا مسئولان با پاسخ صريح و روشن موجبات شفافيت در مسير انتخابات را فراهم نمايند.

در این نامه آمده است: با توجه به بیانیه­ های قبلی مبنی بر تشویق به مشارکت حداکثری در انتخابات و توصیه به مسئولین امر برای تسامح در بررسی صلاحیتها، اینک با موقعیتی مواجه شده ایم که وضعیت انتخابات نظام پزشکی در ابهام فرو رفته است.

در پایان آمده است: با عنایت به تعهد و تمکینی که ائتلاف مستقل انجمنهای گروه پزشکی به قانون دارد خواهشمند است وضعیت انتخابات نظام پزشکی به نحوی که امكان تداوم فعالیت کاندیداها فراهم شود را معین فرمایید.

کد مطلب 1816179

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