به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که رونوشت آن به وزیر کشور و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی ارسال شده است، از مسئولين امر خواستار تعيين وضعيت و رفع ابهام از شرايط پيش آمده را نموده و ابراز اميدواري کردند تا مسئولان با پاسخ صريح و روشن موجبات شفافيت در مسير انتخابات را فراهم نمايند.

در این نامه آمده است: با توجه به بیانیه­ های قبلی مبنی بر تشویق به مشارکت حداکثری در انتخابات و توصیه به مسئولین امر برای تسامح در بررسی صلاحیتها، اینک با موقعیتی مواجه شده ایم که وضعیت انتخابات نظام پزشکی در ابهام فرو رفته است.

در پایان آمده است: با عنایت به تعهد و تمکینی که ائتلاف مستقل انجمنهای گروه پزشکی به قانون دارد خواهشمند است وضعیت انتخابات نظام پزشکی به نحوی که امكان تداوم فعالیت کاندیداها فراهم شود را معین فرمایید.