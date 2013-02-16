سناریوی زن جوان برای قتل شوهر دومش

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه دادگاه که صبح امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده خالق 33 ساله متهم به مباشرت در قتل، ابوالفضل به اتهام معاونت در قتل و مشارت در سرقت و گلناز متهم به معاونت قتل عمدی جلال 57 ساله می باشند.

متهمان در تاریخ 10 آذرماه سال 87 مقتول را در شهریار به قتل رسانده و سپس جسد او را در اخترآباد رها کردند. با توجه به اعترافات متهمان بازسازی صحنه قتل و گزارش پزشکی قانونی تقاضای مجازات آنها را دارم.

سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفته و برای قاتل پدرشان درخواست قصاص کردند.

دختر مقتول گفت: گلناز همسر دوم پدرم بود. مدتی بعد از قتل ما متوجه مرگ او شده و با بررسی فیلم های بهشت زهرا جسدش را شناسایی کردیم.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به خالق از او خواست به دفاع از خود بپردازد که متهم با رد اتهام قتل عمدی گفت: روز حادثه ابوالفضل و گلناز جلال را به قتل رسانده و جسد او را با یک خودروی پراید به باغ من در شهریار آوردند. آنها از من خواستند جسد را در محل خلوت رها کنم و در برابر این کار دو میلیون تومان پول نقد و خودروی پراید مقتول را به من دادند.

سپس ابوالفضل در جایگاه قرار گرفت و با رد ادعاهای خالق گفت: روز حادثه مقتول سراغ من آمد و خواست با او برای یک کاری به یک باغ در حوالی شهریار برویم. در آنجا من چند دقیقه او را تنها گذاشتم و زمانی که برگشتم خالق گفت که جلال را به دستور همسرش خفه کرده است. من از ماجرای قتل هیچ اطلاعی نداشتم.

قاضی: چرا خودروی سمند همسر مقتول به نام شما شده بود؟

متهم: بعد از این جنایت من خودرو را از همسر مقتول خریدم.

رئیس دادگاه سپس از گلناز خواست در جایگاه قرار بگرید که او هم مانند دو همدستش اتهامات خود را رد کرد و گفت: من سه سال صیغه مقتول بودم و بعد او مرا به عقد دایم خود درآورد از قتل هیچ اطلاعی ندارم. روز حادثه جلال و ابوالفضل برای پیدا کردن کار به یک باغ در حوالی شهریار رفتند و بعد از آن دیگر باز نگشت. فردای آن روز ابوالفضل سراغ من آمد و گفت که باید زن من بشوی من به او گفتم شوهر دارم اما ابوالفضل ادعا کرد جلال دیگر بر نمی گردد. او سپس مرا تهدید کرد اگر خودروی پراید را به نامش نکنم فرزندم را می کشد. من هم از ترس فرزندم این کار را کردم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.