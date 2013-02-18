درگیری بر سر جای پارک پسر جوان را پای چوبه دار برد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید متهم است در تاریخ 13 مرداد سال گذشته بر سر جای پارک پسر جوانی به نام عباس را با ضربه کارد به قتل رسانده است. قاتل در جلسه محاکمه خود که در تاریخ 17 آبان امسال برگزار شد با قبول اتهامش گفت: من در یکی از مجمتع های تجاری پردیس مغازه دارم. مقتول چند بار موتورسیکلتش را در مقابل مغازه من پارک می کرد که این موضع باعث شده بود نتوانم بار خالی کنم. ابتدا به او تذکر داده و درگیری لفظی پیدا کردیم اما پس از دقایقی این درگیری شدت یافت و در جریان آن من ناخواسته مرتکب قتل عباس شدم.

قضات شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی حمید را به قصاص محکوم کردند که با اعتراض او پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه 24 دیوان عالی کشور فرستاده شد.

قضات دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده حکم قصاص را تایید کردند.