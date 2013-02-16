  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

جعفری خبر داد:

«با خود مراقبتی ، یک برنده باشید» شعار امسال هفته سلامت مردان ایرانی

«با خود مراقبتی ، یک برنده باشید» شعار امسال هفته سلامت مردان ایرانی

آبادان – خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: «با خود مراقبتی ، یک برنده باشید» به عنوان شعار امسال هفته سلامت مردان ایرانی انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری صبح شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت مردان افزود: بر اساس اعلام مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، امسال برای هفتمین سال پیاپی از ابتدا تا هفتم اسفندماه به عنوان هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه هر ساله نخستین روز از این هفته به عنوان روز مـلی سلامت مردان تعیین شده، اظهار داشت: هر ساله در این روز با هدف حساس‌سازی جامعه نسبت به سلامت مردان و همچنین به منظور آموزش و فرهنگ سازی برنامه‌های متنوعی با موضوعات و عنوان‌های  مختلف اجرا می‌شود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به نامگذاری ایام این هفته در روزشمار ستاد ملی برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایرانی افزود:  نخسیتن روز اسفند، روز خودمراقبتی و تغذیه پیشگیرانه، دومین روز به عنوان روز خود مراقبتی و فعالیت بدنی، روز سوم، روز خود مراقبتی و ترک مصرف دخانیات، چهارمین روز، روز خود مراقبتی و پایبندی به روابط خانوادگی، پنجمین روز،  به عنوان روز خود مراقبتی و کنترل عوامل خطر بیماری‌ها، ششمین روز آن با عنوان خود مراقبتی و رعایت ایمنی در محیط کار و رانندگی و بالاخره آخرین روز هفته سلامت مردان  با عنوان خود مراقبتی و کنترل استرس نام گذاری شده‌ است.

کد مطلب 1816362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها