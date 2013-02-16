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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

اکبری/

85 درصد صادرات ماهیان زینتی کشور متعلق به استان مرکزی است

85 درصد صادرات ماهیان زینتی کشور متعلق به استان مرکزی است

اراک-خبرگزاری مهر: مدیرامور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از مجموع ماهیان زینتی صادر شده کشور 85 درصد آن متعلق به استان مرکزی است.

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه استان مرکزی در صادرات ماهیان زینتی کشور سهم عمده ای دارد، افزود: میزان صادرات کل کشور حدود 200 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی است که از این میزان 170 هزار قطعه (معادل 85 درصد) متعلق به استان مرکزی است.

وی با اشاره به میزان صادرات ماهیان زینتی از استان از ابتدای سال تا کنون اظهارداشت: در 9 ماهه نخست امسال تعداد 77 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی به ارزش 90 هزار دلار از استان مرکزی به کشور عراق صادر شده است.

اکبری با بیان اینکه شهرستان محلات قطب تولید و پرورش ماهی زینتی در استان به شمار می رود تصریح کرد: این شهرستان بیشترین تولید ماهی را به خود اختصاص داده است.

مدیرامور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی  استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: استان مرکزی با تولید 70 گونه ماهی زینتی از نظر تنوع تولید رتبه اول و از نظر میزان تولید رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1816521

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