نیروهای امنیتی افغانستان آماده تحویل گرفتن کنترل کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از آمادگی نیروهای امنیتی این کشور برای تحویل گرفتن کنترل تمام مناطق آن، پس از خروج نظامیان خارجی در سال 2014 خبر داد.

وی در جمع مقامات نظامی افغانستان در آکادمی ملی ارتش گفت: به محض خروج نظامیان خارجی، افغان ها به جهان نشان خواهند داد که توانایی حفظ کشور و ایجاد امنیت برای ملت را دارند. به گفته وی، نیروهای امنیتی افغان از آمادگی کامل برای کنترل کشور برخوردار بوده و نیازی به نظامیان خارجی برای حفاظت از کشورشان ندارند.

این در حالی است که روند انتقال کنترل مناطق مختلف افغانستان از نظامیان ناتو به دولت این کشور از اواسط سال 2011 آغاز شده و قرار است تا پایان سال 2014 به اتمام برسد. گفتنی است در حال حاضر حدود 100 هزار نظامی خارجی از جمله 66 هزار نظامی آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان حضور دارند.