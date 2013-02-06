مجریان تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران بی طرفی خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست امنیت ملی و سیاست خارجی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این باره که قزاقستان به عنوان کشور میزبان دور آتی مذاکرات ایران و 1+5 از تحریم های غرب حمایت کرده است، گفت: تحریم های غرب تحریم های یک جانبه و این تحریم های غیرقانونی است که آمریکا به کشورهای دیگر برای اجرا تحمیل می کند.

وی ادامه داد: ما گفته ایم که کشورهایی که تحریم های یک جانبه آمریکا را اجرا می کنند بی‌طرفی خود را در این ماجرا از دست داده اند. قزاقستان نیز از جمله کشورهایی هستند که این تحریم ها اجرا نمی کنند.

عراقچی در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتشار خبری مبنی بر افزایش تعداد سانتریفیوژها و اینکه آیا ایران چنین قصدی را دارد، گفت: پیشرفت های کشور ما کماکان در همه عرصه ها از جمله در عرصه هسته ای ادامه دارد، اما در مورد جزئیات آن اطلاعی ندارم.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا این خبر را تایید می‌کنید؟ افزود: من از اصل اینکه پیشرفت های فنی در همه عرصه ها صورت می گیرد، خبر دارم و این نکته درستی است و مورد تایید، اما در مورد جزئیات آن باید از مسئولین امر سوال شود.