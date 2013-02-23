نوشاد عالمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی 2013 قطر سطح بسیار بالایی دارد، اظهار داشت: این رقابت‌ها جزو مسابقات درجه یک تقویم ITTF است چون همه بهترین‌ها در آن شرکت دارند. واقعا جای کمتر بازیکنی از میان بهترین‌ها دراین رقابت‌ها خالی است.

وی که با رنکینگ 54 در نخستین دیدار خود برابر "جانان گروس" از دانمارک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت، ادامه داد: اینکه من به حریف دانمارکی که در رنکینگ جهانی پائین‌تر از خودم است، باختم چرا و دلیل خاصی ندارد چون به هر حال شکست هم یک طرف مسابقه است.

این پینگ‌پنگ‌باز المپیکی ایران در پاسخ به این پرسش که" رنکینگ شما نسبت به حریف دانمارکی خیلی بهتر است و به همین دلیل انتظار می‌رفت برنده این بازی شوید. چرا چنین نشد"؟، تصریح کرد: "جاناتان" رنکینگی حدود 120 دارد اما همیشه اینطور نیست که بازیکنان با رنکینگ پائین‌تر بازنده شوند. من هم بسیاری از مواقع برنده دیدار با پینگ‌پنگ‌بازانی بودم که در رنکینگ جهانی پائین‌تر از خودم قرار داشتند. مانند زمانی که رنکینگ 200 داشتم و در مصاف با بازیکنانی با رنکینگ 40 یا 50 برنده می‌شدم.

عالمیان خاطرنشان کرد: ارتقا رنکینگی که من طی چند ماه گذشته داشتم باعث شده خیلی از بازیکنان برای شکستم در رقابت‌های مختلف انگیزه پیدا کنند. شاید بازیکن دانمارکی هم یکی از این نفرات بود. به هر حال این بازی خیلی نزدیک پیگیری شد و در نهایت او نتیجه گرفت.

"قطعا با توجه به موقعیتی که تور جهانی قطر در تقویم ITTF دارد شکست برابر بازیکن دانمارکی در رنکینگ جهانی شما تاثیر گذاشته و احتمالا باعث نزول خواهد شد. فکر نمی‌کنید با توجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی جهان این سقوط نتایج بدی به همراه داشته باشد"؟

پینگ‌پنگ‌باز اعزامی ایران به رقابت‌های تور جهانی قطر در پاسخ به این پرسش مهر گفت: اشکالی ندارد چون از یک جهت سقوط در رنکینگ جهانی به نفع من خواهد شد چون در این صورت بازیکنان جدیدی جلوتر از من قرار می‌گیرند که در مسابقات آتی می‌توانم راحت‌تر برابر آنها بازی کنم و صاحب نتیجه شوم. پیروزی در آن بازی‌ها در کنار پاداش‌های امتیازی که کسب می‌کنم کمک می‌کند تا دوباره جایگاه خوبی در رنکینگ جهانی کسب کنم.

وی تاکید کرد: در مورد مسابقات جهانی هم فکر نمی‌کنم رده‌بندی من و حتی سقوط احتمالی‌ام تاثیر زیادی در عملکردم داشته باشد. قطعا در فرانسه به دنبال بهترین نتیجه هستم و برای کسب آن باید تمام حریفان را در هر موقعیتی شکست دهم.

عالمیان در مورد آمادگی کلی خود برای شرکت در رقابت‌های تور جهانی قطر هم توضیح داد و اظهارداشت: راستش را بخواهید آمادگی خیلی کاملی برای این رقابت‌ها نداشتم چون نتوانستم خیلی خوب تمرین کنم. برای من تمرین کردن در تهران سخت است اما به خاطر مسابقات باشگاهی و همراهی بانک دی مجبورم چند روز در هفته را در تهران باشم.

وی افزود: البته مسئولان و مربیان بانک دی این اجازه را به من دادند که برای تمرین به بابل بروم اما همین رفت و آمد میان تهران و بابل هم وقت زیادی از من می‌گرفت. همه اینها باعث شد آمادگی زیادی برای سفر به قطر نداشته باشم. ضمن اینکه پیش از آغاز رقابت‌های مرحله حذفی هم با برخی بازیکنان شرکت کننده در تور جهانی قطر به عنوان حریف تمرینی، تمرین داشتم اما دو روز تمرین با آنها تاثیر زیادی روی آمادگی‌ام نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات تور جهانی قطر بود. این بازیکن با توجه به سیدبندی مسابقات از حضور در مرحله مقدماتی معاف شد اما وی در نخستین دیدار خود در مرحله حذفی که عصر جمعه برگزار شد برابر "جانان گروس" از دانمارک با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد و وداع زودهنگامی با مسابقات داشت.