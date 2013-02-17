رقص سازها در گلستان/ اجرای قطعه "حنا حنا و حیدربابا"

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 26 بهمن ماه به مدت سه روز همزمان با تهران در گرگان برگزار شد که پس از اجرای چهار گروه نمایشی «خاموش» به سرپرستی آرمین جوان‎بخت از تهران و «آوای زمین» به سرپرستی وحید آیریان از هندوستان و دو گروه «آوای کتول» به سرپرستی سید احمد حسینی از علی‎آباد کتول و «شهریار» به سرپرستی قاسم غیرتمندان از گنبد کاووس به کار خود پایان داد.

در این جشنواره در راستای ارائه توانمندی موسیقی استان و ارج نهادن به پیشکسوتان موسیقی استان قبل از اجرای گروه ها یک پیشکسوت گلستانی در عرصه موسیقی بومی و محلی به اجرای برنامه پرداخت.

«محمد تقی رفیع زاده» خواننده و پژوهشگر موسیقی فولکلور غرب گلستان از گرگان، «پرویز کیش گرمرودی» هنرمند پیشکسوت در موسیقی فارسی و ترکی از گنبد، «علی اکبر اصلانی کتولی» یکی از چهره های برجسته موسیقی در منطقه کتول، «محمد نوری» هنرمند پیشکسوت در موسیقی سیستانی و «دردی محمد اسماعیل زاده» (دردی طریک) هنرمند پیشکسوت و صاحب سبک در خوانندگی ترکمن و دوتار نواز چیره دست ترکمن از جمله هنرمندانی بودند که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان به اجرای برنامه پرداختند.

در نخستین شب جشنواره گروه «خاموش» به سرپرستی «آرمین جوان بخت» به اجرای تصنیف های «شب های ناباور»، «زلف شب تار»، «یادگار خون سرو»، «ساز و آواز»، «سخر خوانی» و تصنیف «شکوه ی ناتمام» پرداختند. هنرمندان این گروه شامل «مجتبی عسگری» آواز، «محمد مظهری» نوازنده کمانچه، «آرش سعیدیان» نوازنده عود، «آرمین جوانبخت» نوازنده سنتور، «هامان منصوری» نوازنده تار و «رامین علیپور» نوازنده تمبک هستند. گروه «خاموش» از سال 87 با هدف ضبط گروهی آلبوم های موسیقی و با تکیه بر انسجام گروهی تشکیل شد.

همچنین در این شب «محمدتقی رفیع زاده» هنرمند پیشکسوت گرگانی به اجرای قطعاتی از موسیقی محلی طبری پرداخت.

در 27 بهمن ماه و دومین شب جشنواره «پرویز کیشی گرمردوی» با اجرای دو قطعه به زبان ترکی درباره شهیدان و 22 بهمن ماه و «علی اکبر اصلانی کتولی» هنرمند پیشکسوت در عرصه موسیقی کتول به همراه نی نوازی «نعمت الله اصلانی کتولی» به اجرای برنامه پرداختند.

اجرای قطعات محلی «حنا حنا» و «یار نارنجی خانم» توسط گروه موسیقی «آوای کتول» به سرپرستی «سید احمد حسینی» از دیگر بخش های این جشنواره بود.

«سید احمد حسینی» سرپرست، خواننده و دوتار نواز گروه آوای کتول یکی از چهره های تاثیر گذار بر موسیقی سرزمین کتول بوده و اعضای این گروه شامل «سید مجتبی حسینی» نوازنده دوتار و خواننده، «ظهیر شکی» نوازنده تار، «مهدی حبیبی» نوازنده کمانچه، «سید سعید حسینی» نوازنده دایره، دف و تمبک، «فرحناز گلچین»، «سید زهرا حسینی» و «الهام حسینی» گروه کر هستند.

از دیگر بخش های این جشنواره اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی آذری «شهریار» به سرپرستی «قاسم غیرتمندان» بود، این گروه فعالیت هنری خود را از سال 70 آغاز کرده و تاکنون چندن مقام در استان و کشور کسب نموده است.

قطعه های «آی رخ»، «ریحان»، «حیدربابا»، «آذربایجان» و «ای ایران» از جمله قطعه های اجرا شده توسط گروه «شهریار» در این جشنواره بود. اعضای این گروه نیز شامل «قاسم غیرتمندان» نوازنده پیانو، «اسماعیل آبسوراران» نوازنده کیبورد، «ایرج لازمی» نوازنده درام، «بهروز سلقی» نوازنده گارمون، «ابوذر سلیمانیان» نوازنده نقاره و «فیروز بخشنده» خواننده این گروه است.

در شب پایانی جشنواره نیز «خلیفه دردی طریک» هنرمند ترکمن با اجرای قطعاتی در وصف پیامبر(ص) و امام علی (ع) و آهنگی درباره ایمان به ارای برنامه پرداخت در بخش دیگر نیز هنرمند پیشکسوت «محمد نوری» به همراه گروه خود قطعاتی از موسیقی سیستانی که بخشی از آداب و رسوم سیستانی در مراسمات عروسی بود را اجرا کردند.

اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی «آوای زمین» که متشکل از هنرمندان ایرانی و هندی است پایان بخش بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان بود.

گروه موسیقی «آوای زمین» به مدت 5 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون برنامه های متعددی را در کشور ایران و هندوستان اجرا کرده و آخرین فعالیت این گروه انتشار آلبوم «حالیا» در ایران است.

اعضای این گروه شامل «وحید آیریان» سرپرست، خواننده، نوازنده تنبور و آهنگ ساز، «مجتبی کلانتری خرمی» نوازنده دف و سه تار، «امید محرم زاده» نوازنده و تنظیم کننده سیتنی سایرز، «پان نایک» خواننده و نوازنده هارمونیم، «ساموئل ویوک» نوازنده اسلاید گیتار، «دشپانده رامداس ویجی» نوازنده تبلا، «مژگان ابوالفتحی» نوازنده دف و اودو، «مینو اصحابی» نوازنده کمانچه و «نازنین قاسمی نوازنده» عود است.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شنبه شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به کار خود پایان داد.