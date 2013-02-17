آخرین جزئیات پرونده قتل و ناپدید شدن دو کودک 7 ساله در رباط کریم

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دستگیری قاتل پسر هفت ساله در شهرستان رباط کریم تحقیقات از این فرد آغاز شد و او تنها به قتل امیر مهدی اعتراف کرده و جزئیات این قتل را افشا کرد. کاراگاهان پلیس آگاهی نیز تحقیقات را در رابطه با پرونده امیر علی دیگر کودک ناپدید شده از این متهم انجام دادند که او منکر اطلاع از سرنوشت پسر بچه هفت ساله شد.

وی ادامه داد: تحقیقات از متهم همچنان در اداره اگاهی غرب استان تهران ادامه دارد اما ما نیز احتمال می دهیم این دو پرونده ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.

به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران تیم ویژه ای از کاراگاهان مبارزه با آدم ربایی مشغول پیگیری پرونده ناپدید شدن کودک هفت ساله هستند.

به گزارش مهر، 30 دی ماه امسال فردی با مراجعه به پلیس آگاهی غرب استان تهران از مفقود شدن پسر هفت ساله اش به نام امیر مهدی خبر دادو به کاراگاهان گفت: ساعت11 شب گذشته برای خرید لوازم کاردستی به همراه پسرم از خانه خارج شدیم. پس از سر زدن به چند مغازه او به سمت خانه بازگشات و من نیز به مغازه دیگری رفتم. پس از دقایقی که به خانه بازگشتم متوجه شدم پسرم به خانه باز نگشته است.

در حالی که تحقیقات پلیس برای مشخص شدن سرنوشت کودک گمشده ادامه داشت که جسد او در خرابه های اطراف محل زندگی اش پیدا شد. بررسی های پلیس نشان می داد که پسر بچه هفت ساله به علت ضربه های جسم سخت به سرش جان باخته است.

همزمان با تشکیل پرونده قتل امیر مهدی، خانواده پسر بچه هفت ساله ای به نام امیر علی پنجم بهمن به پلیس رباط کریم مراجعه و مدعی شدند فرزندشان ساعتی قبل برای خرید از خانه خارج و دیگر بازنگشته است.

ماموران پلیس اگاهی غرب استان تهران پس از گذشت یک ماه توانستند قاتل امیر مهدی پسربچه هفت ساله را شناسایی و دستگیر کنند که او هرگونه دخالت در ناپدید شدن پسر بچه دیگر را رد کرد. تحقیقات ماموران پلیس برای شناسایی سرونشت امیر علی همچنان ادامه دارد.