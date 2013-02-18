ارتکاب جنایت به دستور مقتول/محاکه مرد جنایتکار به صورت غیر علنی

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده رضا متهم است بهمن سال گذشته پس ازمدتی ارتباط با یک زن او را در خانه اش به قتل رسانده. ماموران پلیس آگاهی تهران پس از اطلاع از این جنایت تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کرده و در جریان بررسی ها متوجه ارتباط مقتول با مردی شدند. سرانجام 22 روز بعد متهم دستگیر و در بازجویی ها گفت: مقتول سه بار از من خواست که او را بکشم تا اینکه آخرین بار یک بالشت را روی صورتش گذاشتم و وقتی به خودم آمدم او خفه شده بود. با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت بر ای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه که ظهر امروز در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد قاضی صالحی نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست گفت: در این پرونده رضا 47 ساله معروف به سعید متهم است در تاریخ 30 بهمن سال گذشته زن جوانی به نام سمیرا را به قتل رسانده است. متهم از تاریخ 22 اسفند سال 90 در بازداشت بوده و با توجه به اعترافات او، درخواست اولیای دم، بازسازی صحنه قتل، تایید سلامت روانی از سوی پزشکی قانونی و بررسی پیامک و تماس های تلفن مقتول و متهم، ارتکاب جرم از سوی او محرز بوده و برای وی تقاضای مجازات قانونی را دارم.

سپس اولیای دم مقتول با قرار گرفتن در جایگاه برای متهم درخواست قصاص کرده و قبول کردند برای اجرای حکم سهم تفاضل دیه را پرداخت کنند. همسر مقتول نیز به عنوان ولی قهری دخترش درخواست قصاص کرد و گفت: هنوز دخترم از ماجراهای رخ داده هیچ اطلاعی ندارد و به همین خاطر او را به دادگاه نیاورده ایم.

قاضی همت یار رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران در ادامه از متهم خواست در جایگاه حاضر شود و اتهام مشارکت در قتل عمدی، شرب خمر و ارتباط نامشروع را به متهم تفهیم کرد. رضا نیز پس از حضور در جایگاه اتهام قتل عمدی و شرب خمر را قبول کرد اما منکر رابطه نامشروع با مقتول شد.

او در دفاع از خود گفت: مقتول مدعی بود که از زندگی اش خسته شده و از من خواست که به زندگی او پایان دهم. در این لحظه وکیل متهم با اشاره به ارتباط قتل و رابطه نامشروع از رئیس دادگاه خواست جلسه محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود.

رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری نیز ادامه محاکمه را غیر علنی اعلام کرد و محاکمه بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.