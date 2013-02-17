شعرا دین خود را به کشور ادا کنند/ اثرگذاری اجتماعی ویژگی مهم شعر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با شعرای هفتمین جشنواره شعر فجر استانهای شمالغرب کشور افزود: ورود اسلام، تشیع و پیروزی انقلاب سه حادثه مهم کشور است که نیاز دارد شاعران با ورد به این عرصه ها و تولید اثر دین خود را به ملت و کشور ادا کنند.

وی با بیان اینکه برخی از شاعران ادعا می کنند که نمی خواهند دولتی شوند، یادآور شد: بیان ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی در شعر دولتی شدن نبوده، بلکه وظیفه شاعران است و دولت پس از انقلاب نیز دولت بنی عباس و بین امیه نیست.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه 500 سال کرامت و عزت ملت و کشور را شکستند، متذکر شد: انقلاب با پیروزی خود غرور ملی این ملت و کشور را احیا کرد، چرا که پیش از انقلاب ملت ایران از قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی برخوردار نبود و استقلال واقعی نداشت.

ایران تنها کشور دارای حاکمیت ملی دنیا است

وی جمهوری اسلامی ایران تنها دارنده حاکمیت ملی دنیا معرفی کرد و ادامه داد: امروز تنها ملتی هستیم که اراده ملی و غرور ملی ما را نتوانسته اند تسخیر کنند و این بزرگترین دستاورد انقلاب بود.

عاملی همچنین با اشاره به ویژگیهای شعر آرمانی بر ضرورت ورود شاعران به عرصه های اخلاقی و معنوی شعر، پرورش عواطف و احساسات و حضور جدی شعرا در عرصه های اجتماعی و رقابت سالم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه با شعر اصل حق بشریت ادا می شود، افزود: بشریت باید در فضای معطر معنوی نفس بکشد و از عالم خاکی جدا شود و این کار شعر است، چراکه شعر زبان دل است که درد انسان را بازگو می کند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: بشر احتیاج دارد که دست او گرفته شود، امروز به دنیایی مبتلا شده ایم که انسانیت بسیار کم ارزش و بی ارزش شده، "من" در دنیای کنونی تعریف نشده و بشر نمی داند که چه کند، بنابراین باید کاری کنیم که ذائقه بشر عوض شود.

به گفته وی فلبها در دنیای حاضر کوچک شده و باید با توسل به شعر و ادب ایت قلبها به اندازه ای بزرگ شوند که انسانیت در آن جا بگیرند.

شعر باید در جامعه حضور جدی داشته باشد

عاملی پرورش عواطف و احساسات را از دیگر عرصه ای ورود شعرا برشمرد و با تاکید بر بیان زیبایی عواطف در شعر عنوان کرد: باید در شعر احساسات عمیق روحی و روانی ترویج شود و نه احساسات سطحی.

وی با تاکید بر حضور جدی شعرا در عرصه شعر و ادب، تاثرگذاری اجتماعی را یکی از مهمترین ویژگیهای شعر عنوان کرد و بیان داشت: شعر باید در جامعه حضور جدی داشته باشد و در این بین بیان شعر حماسی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اردبیل برخورداری از بلاغت، شعر و نثر عالی را نعمت بزرگ خداوند دانست و اضافه کرد: اینکه انسان با این ویژگیها اثر بزرگی بیافریند و پا در جایی بگذارد که پیامبران گذاشته بودند، بزرگترین نعمت الهی است.

وی خود را شایسته صحبت کردن در زمینه شعر و شاعری ندانست و گفت: برای مسئولان عیب بزرگی است در همه امور اظهار بیان کنند و ادعا داشته باشند که تخصص دارند.

دیدار شاعران شرکت کننده در هفتمین جشنواره شعر فجر استانهای شمالغرب کشور با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه صورت گرفت و در این دیدار پنج شاعر از استانهای مختلف اشعار خود را با موضوعات مختلف قرائت کردند.