  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

حجت الاسلام عاملی:

شعرا دین خود را به کشور ادا کنند/ اثرگذاری اجتماعی ویژگی مهم شعر

شعرا دین خود را به کشور ادا کنند/ اثرگذاری اجتماعی ویژگی مهم شعر

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان ارزشهای انقلاب اسلامی را از عرصه مهم ورود شاعران عنوان کرد و گفت: شعرا باید با بیان ارزشهای انقلاب دین خود را به کشور ادا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با شعرای هفتمین جشنواره شعر فجر استانهای شمالغرب کشور افزود: ورود اسلام، تشیع و پیروزی انقلاب سه حادثه مهم کشور است که نیاز دارد شاعران با ورد به این عرصه ها و تولید اثر دین خود را به ملت و کشور ادا کنند.

 

وی با بیان اینکه برخی از شاعران ادعا می کنند که نمی خواهند دولتی شوند، یادآور شد: بیان ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی در شعر دولتی شدن نبوده، بلکه وظیفه شاعران است و دولت پس از انقلاب نیز دولت بنی عباس و بین امیه نیست.

 

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه 500 سال کرامت و عزت ملت و کشور را شکستند، متذکر شد: انقلاب با پیروزی خود غرور ملی این ملت و کشور را احیا کرد، چرا که پیش از انقلاب ملت ایران از قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی برخوردار نبود و استقلال واقعی نداشت.

 

ایران تنها کشور دارای حاکمیت ملی دنیا است

 

وی جمهوری اسلامی ایران تنها دارنده حاکمیت ملی دنیا معرفی کرد و ادامه داد: امروز تنها ملتی هستیم که اراده ملی و غرور ملی ما را نتوانسته اند تسخیر کنند و این بزرگترین دستاورد انقلاب بود.

 

عاملی همچنین با اشاره به ویژگیهای شعر آرمانی بر ضرورت ورود شاعران به عرصه های اخلاقی و معنوی شعر، پرورش عواطف و احساسات و حضور جدی شعرا در عرصه های اجتماعی و رقابت سالم تاکید کرد.

 

وی با بیان اینکه با شعر اصل حق بشریت ادا می شود، افزود: بشریت باید در فضای معطر معنوی نفس بکشد و از عالم خاکی جدا شود و این کار شعر است، چراکه شعر زبان دل است که درد انسان را بازگو می کند.

 

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: بشر احتیاج دارد که دست او گرفته شود، امروز به دنیایی مبتلا شده ایم که انسانیت بسیار کم ارزش و بی ارزش شده، "من" در دنیای کنونی تعریف نشده و بشر نمی داند که چه کند، بنابراین باید کاری کنیم که ذائقه بشر عوض شود.

 

به گفته وی فلبها در دنیای حاضر کوچک شده و باید با توسل به شعر و ادب ایت قلبها به اندازه ای بزرگ شوند که انسانیت در آن جا بگیرند.

 

شعر باید در جامعه حضور جدی داشته باشد

 

عاملی پرورش عواطف و احساسات را از دیگر عرصه ای ورود شعرا برشمرد و با تاکید بر بیان زیبایی عواطف در شعر عنوان کرد: باید در شعر احساسات عمیق روحی و روانی ترویج شود و نه احساسات سطحی.

 

وی با تاکید بر حضور جدی شعرا در عرصه شعر و ادب، تاثرگذاری اجتماعی را یکی از مهمترین ویژگیهای شعر عنوان کرد و بیان داشت: شعر باید در جامعه حضور جدی داشته باشد و در این بین بیان شعر حماسی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

امام جمعه اردبیل برخورداری از بلاغت، شعر و نثر عالی را نعمت بزرگ خداوند دانست و اضافه کرد: اینکه انسان با این ویژگیها اثر بزرگی بیافریند و پا در جایی بگذارد که پیامبران گذاشته بودند، بزرگترین نعمت الهی است.

 

وی خود را شایسته صحبت کردن در زمینه شعر و شاعری ندانست و گفت: برای مسئولان عیب بزرگی است در همه امور اظهار بیان کنند و ادعا داشته باشند که تخصص دارند.

 

دیدار شاعران شرکت کننده در هفتمین جشنواره شعر فجر استانهای شمالغرب کشور با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه صورت گرفت و در این دیدار پنج شاعر از استانهای مختلف اشعار خود را با موضوعات مختلف قرائت کردند.

کد مطلب 2000011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها