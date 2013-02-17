به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی بعد از بازی عصر امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر سپاهان در جمع خبرنگاران گفت: پرسپولیس بازی خیلی خوبی ارایه کرد و به یک برد شیرین دست پیدا کرد. تیم ما نشان داد که می تواند در ادامه به نتایج بهتری دست یابد و ناکامی‌های قبل را نیز جبران کند. به نظرم با این روند می‌توانیم به کسب سهمیه آسیا هم امیدوار باشیم.

وی درباره بازگشت خود به میادین اظهار داشت: مصدمیتم در حال بهبودی است و فکر می کنم هفت یا هشت روز دیگر به آمادگی خوبی برسم. در صورتی که پزشک تیم تایید کند و کادر فنی هم صلاح بداند بعد از این مدت برای پرسپولیس به میدان خواهم رفت.