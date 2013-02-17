بازی بزرگی را بردیم/ اعتبار از دست رفته پرسپولیس برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما امروز بازی بزرگی را بردیم. مسابقه ای که با برنامه ریزی در آن شرکت کرده و با شناختی که از سپاهان داشتیم توانستیم نتیجه دلخواه را به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تیمش در این دیدار موقعیت های گل زیادی را از دست داد اضافه کرد: در این 11 بازی که سرمربی پرسپولیس بودم این یکی از بهترین دیدارها بود. جا دارد به خاطر این بازی زیبا و پیروزی ارزشمند به هواداران که تا دقیقه 94 تیم را حمایت کردند و هچنین بازیکنان که با تمرکز انرژی و اراده زیاد وارد زمین شده و زمینه ساز این پیروزی شدند تبریک بگویم.

سرمربی تیم پرسپولیس با ابراز امیدواری از اینکه این روند در بازیهای آینده هم تداوم داشته باشد در خصوص عملکرد داور بازی گفت: در مجموع از عملکرد داور راضی بودم اما در یکی دو صحنه خطایی که شهاب گردان روی ولاتکو انجام داد احساس می کنم پنالتی بود اما بهتر است کارشناسان در این مورد صحبت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که جناح چپ و راست پرسپولیس با هم توازن ندارد خاطرنشان کرد: طبیعتا باید این توازن در تیم وجود داشته باشد. در سمت چپ شاهدیم مارکو و پولادی به هماهنگی خوبی رسیدند و همدیگر را به خوبی در زمین پیدا می کنند اما هنوز در جناح راست مشکلاتی وجود دارد هر چند نسبت به بازی گذشته این مشکلات کمتر شده است.

گل محمدی در مورد عملکرد مهاجمانش هم گفت: فکر کنم بازیکنان مرد روزهای سخت هستند. در بازیهایی که این تفکر وجود دارد که به مشکل می خورند از پس حریفان قدرتمند بر می آیند. این نشان می دهد از نظر کیفیت و اراده همت پیروز شدن را دارند امیدوارم این نوع بازیها در دیدارهای بعدی هم تکرار شود.

وی با تاکید بر اینکه مهاجمان تیمش زحمات زیادی می کشند و همیشه از آنها گل نمی خواهد ادامه داد: در سیستم تیمی ما گاهی مهاجمان باید در کارهای دفاعی و گرفتن فضاهای موجود از حریف تلاش کنند که این هم بسیار مهم است. داشتن موقعیت هم بر می گردد به سیستم و نوع بازی. مهم پیروزی است که خوشبختانه در این بازی سه امتیاز را بدست آوردیم در حالی که مهاجمان گل زدند.

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص عملکرد پرنوسان این تیم تصریح کرد: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد . در بازی با نفت به خاطر اردوی تدارکاتی سخت در کردان کرج یک جورهایی فکر می کردیم نتیجه را از دست بدهیم هر چند یک امتیاز گرفتیم اما آن اردو باعث شد بازیکنان امروز در سطح آمادگی بالایی قرار بگیرند. ما پیش بینی می کردیم در بازی با نفت سرحال نباشند اما روند فعلی هم باید حفظ شود تا در بازیهای آینده سرحال تر بازی کنند.

گل محمدی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: این بازی برایمان بسیار حساس بود و به عقیده من شاید غرور از دست رفته پرسپولیس با این برد برگردانده شد. سه امتیاز مقابل تیم بزرگ سپاهان به نوعی اعتبار گذشته را به پرسپولیس بازگرداند و هواداران با امیدواری بیشتر و انگیزه بالاتر نتایج تیم را دنبال خواهند کرد. مطمئنا آنها در بازیها آینده برای حمایت بیشتر به ورزشگاه خواهند آمد.

وی در خصوص آخرین وضعیت علی کریمی هم اظهار داشت: خوشبختانه این بازیکن مراحل آماده سازی را طی کرده و دردی از ناحیه زانو ندارد. اگر او این روند را ادامه دهد به زودی به تمرینات گروهی بر می گردد که فکر می کنم این اتفاق در دو سه روز آینده رخ خواهد داد.

سرمربی تیم پرسپولیس در پایان با بیان اینکه مهدوی کیا هنوز از ناحیه کمر مشکل داشته و تحت مداواست در خصوص وینگو بگوویچ گفت: قرار شده از تجربیات خوبی که این مربی در رده پایه دارد استفاده شود. باشگاه هم در این خصوص برنامه ریزی های خاصی دارد و خود این این مربی را هم این موضوع را قبول کرده است.

