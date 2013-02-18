به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده در خصوص عملکرد تیم فوتبال نفت تهران در هفته‌های اخیر لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه بعد از بازی با استقلال و به دلیل محرومیت و مصدومیت 6 بازیکن تاثیرگذار خود نتوانستیم نتایج خوبی را کسب کنیم اما با اضافه شدن این بازیکنان و رفع نقاط ضعف آنها در نیم فصل دوم خوشبختانه روند رو به رشدی را در پیش گرفته‌ایم.

وی با اشاره با اینکه تیم نفت بهترین خریدها را در نیم فصل داشت و انصافا از نفرات جدید تیم که بسیار هم تاثیرگذار بودند، راضی است، اضافه کرد: ضمن اینکه از لحاظ روحی - روانی هم کادر فنی روی بازیکنان کار کرد و تمام این مسائل باعث شد که امروز به جایگاه خوبی در جدول برسیم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد دیدار با صبای قم هم خاطرنشان کرد: این دیدار هم مانند سایر دیدارهای لیگ سخت است و با هدف پیروزی در این بازی به میدان می‌رویم. باید در چنین دیدارهایی نتایج لازم را کسب کنیم تا به هدف‌گذاری‌های خود برسیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم نفت در بازی با پرسپولیس تا دقیقه 94 هم به دنبال گلزنی بود زیرا 3 امتیاز آن دیدار برای‌شان بسیار مهم بود، افزود: امروز رقابت در بالا و پایین جدول سخت و بسیار نزدیک است به همین دلیل تمام بازی‌ها سخت بوده و هیچ مسابقه‌ای ساده نداریم. تیم نفت هم مانند همه تیم‌های بالای جدول هدف کسب سهمیه آسیایی را دارد و هنوز برای رسیدن به این هدف ناامید نشده است.

قنبرزاده در مورد حذف صبای قم از لیگ قهرمانان آسیا تیمی که فصل گذشته در آخرین روزها به جای نفت سهمیه حضور در آسیا را به‌دست آورد، تصریح کرد: واقعا حیف شد، خودم هم از این مسئله بسیار متاثر شدم. امیدوارم در آینده تیم‌‍های ایرانی بتواند در این رقابتها نتایج قابل قبولی را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه امروز زود است در مورد وضعیت کادر فنی و ادامه همکاری با آنها در فصل آینده صحبت کند، ادامه داد: اجازه بدهید مسابقات تمام شود. نمی‌خواهیم با روی آوردن به این مسائل تمرکز کادر فنی خود را به هم بریزیم ولی قطعا پس از بازی‌های لیگ با همدیگر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه نفت در مورد تصمیم کمیته داوران مبنی بر برخورد با کسانی که علیه داوری صحبت می‌کنند، یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم انتقادها علیه داوری غیر منطقی و حتی به تهمت و افترا هم کشیده می‌شود که این درست نیست. داوران هم به عنوان یکی از ارکان فوتبال که بیشترین زحمت و کمترین درآمد را دارند، باید همیشه مورد احترام قرار بگیرند.

وی یادآور شد: شما ببینید یک قاضی برای صدور یک رای، ماه‌ها تحقیق کرده، بارها با افراد مختلف مشورت و جلسات مختلفی برای برگزار می‌کند اما داور باید در چند صدم ثانیه تصمیم گیری کند که در مواردی هم اشتباه پیش می‌آید. به عقیده من برخی انتقادات علیه داوری منطقی نبوده و باید احترام آنها در هر شرایطی حفظ شود.

قنبرزاده در بخش دیگری از این گفتگو به مشکل اخیر فوتبال ایران در خصوص وقت تلف کردن تیم‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: همان طور که از کی‌روش گرفته تا مدیران و خصوصا مردم از شیوه وقت‌‍‌کشی جدید در فوتبال ایران ناراضی هستند و شاهد بودیم که در آمارهای ارائه شده حدود 25 دقیقه از زمان بازی را با تکیه بر این روش تضییع می‌‎شود، قصد داریم بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کنیم.

وی در مورد محتوای این بیانیه یادآور شد: برای احترام به زیبایی فوتبال، احترام به تماشاگران، کمک به فوتبال ملی و ایجاد فرهنگ جدید بیانیه‌ای را به زودی صادر خواهیم کرد که در بازی‌های آینده نفت روح قانون Fair play (بازی جوانمردانه) را به شکل واقعی در زمین ارائه می‌کند. بر این اساس تنها با تشخیص داور و در موارد خاص بازی را قطع خواهیم کرد، یعنی وقتی بازیکنی روی زمین بیفتد توپ را به بیرون نمی‌زنیم و از حریفان هم انتظار نداریم که پس از افتادن یک بازیکن ما روی زمین، بدون دستور داور چنین کاری را انجام دهند.

مدیرعامل باشگاه نفت در پایان با بیان اینکه متاسفانه باب شده وقتی یک بازیکن خسته می‌شود و یا تیمی عقب است بازیکنان برای اتلاف وقت خود را به زمین می‌اندازند تا موقعیت‌های حریف را کاهش دهند، گفت: با چنین اقدامی تلاش می‌کنیم تا ضمن احترام به قانون بازی جوانمردانه، به عنوان نخستین تیم لیگ برتری برای از بین رفتن این شیوه بازی در لیگ ایران تلاش کنیم.