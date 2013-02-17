  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

تراکتورسازی با شکست گهر به رده دوم رسید

تراکتورسازی با شکست گهر به رده دوم رسید

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی برابر گهر دورود به طور موقت به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و گهر از ساعت 15 امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی دورود به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود تراکتورسازی به پایان رسید. جواد کاظمیان و سید مهدی سید صالحی در دقایق 56 و 63 برای تراکتورسازی گلزنی کردند و تک گل گهر را هم تقی نائیبی در دقیقه 92 به ثمر رساند.

تراکتورسازی با این پیروزی 49 امتیازی شد و به رده دوم جدول رده بندی لیگ صعود کرد. تراکتوری‌ها حالا چشم انتظار نتیجه دیدار پرسپولیس با سپاهان است. در صورتی که سپاهان نتواند مقابل پرسپولیس پیروز شود، تیم تراکتورسازی در رده دوم جدول باقی خواهد ماند.

کد مطلب 2000012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها