تراکتورسازی با شکست گهر به رده دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و گهر از ساعت 15 امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی دورود به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود تراکتورسازی به پایان رسید. جواد کاظمیان و سید مهدی سید صالحی در دقایق 56 و 63 برای تراکتورسازی گلزنی کردند و تک گل گهر را هم تقی نائیبی در دقیقه 92 به ثمر رساند.

تراکتورسازی با این پیروزی 49 امتیازی شد و به رده دوم جدول رده بندی لیگ صعود کرد. تراکتوری‌ها حالا چشم انتظار نتیجه دیدار پرسپولیس با سپاهان است. در صورتی که سپاهان نتواند مقابل پرسپولیس پیروز شود، تیم تراکتورسازی در رده دوم جدول باقی خواهد ماند.