خسارات سنگین تروریستها در حومه دمشق، ادلب و حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، روز گذشته نیروهای ارتش سوریه به مخفیگاه تروریستها در مزارع الشیفونیه، مرج السلطان و دوما در حومه دمشق حمله کرده و این مواضع را منهدم کردند.

در این عملیات "باسل الرفاعی"، از سرکردگان یکی از گروههای تروریستی به همراه چندین تن از اعضای آن به هلاکت رسیدند. در منطقه دوما نیز 23 فروند موشک ضدهوایی کشف و ضبط شد.

در مناطق حجر الاسود، السبینه، النبک، قاره و یبرود در حومه دمشق نیز نیروهای ارتش با گروههای مسلح درگیر شدند و تعدادی زیادی از آنها را به هلاکت رساندند.

در منطقه داریا، العلالی ، الشیاح و نزدیکی مقام حضرت سکینه (س) نیز پیگرد بقایای گروههای تروریستی ادامه پیدا کرد و تعدادی از تک تیراندازها که مردم و ارتش را هدف قرار می دادند، به هلاکت رسیدند.

در نزدیکی شهرک مضایا در حومه دمشق نیز یک گروهک تروریستی که اموال و دارایی های مردم منطقه را مورد غارت قرار می دادند به طور کامل متلاشی شدند.

عملیات سنگین ارتش سوریه در حومه حمص، حومه ادلب و حلب نیز ادامه یافت و طی آن بسیاری از اعضای گروههای مسلح کشته شدند . همچنین در این مواضع انبارهای تسلیحاتی این گروههای تروریستی که از کشورهای همسایه سوریه به ویژه ترکیه وارد این کشور می شود، منهدم شد.