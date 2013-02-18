80 درصد نیروهای جدید جذب شهرداری آمل می شوند

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 80 درصد نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی تا پایان امسال جذب شهرداری خواهند شد.

وی افزود: شهرداری آمل نیروی مازاد ندارد و این شهرداری افتخار می کند در جذب نیروهای متخصص سبب ایجاد اشتغالزایی و تشکیل و تقویت بنیان خانواده ها شده است.

شهردار آمل تصریح کرد: شهرداری آمل در مدیریت فعلی خود با بهره گیری از توان مدیران عامل جوان و متخصص در سازمانها و واحدهای شهرداری در اجرای طرح های عمرانی شهری به خوبی عمل کرده است.

امیرسلیمانی با بیان اینکه با همه خبرنگاران دلسوزی که به توسعه و پیشرفت شهرستان احساس مسئولیت و وفاداری دارند، ارتباط قوی و تعامل دارد، گفت: شهرداری آمل ارتباط با خبرنگاران و جریان خاصی ندارد و ارتباط با همه رسانه ها در حد معقول است.

شهردار آمل، از اولویت و اهتمام جدی این شهرداری در ادامه طرح های عمرانی حوزه شهری، برای تکمیل بلوارهای نیمه کاری ولایت و سردار شهید قاسمی در اواخر سالجاری و به صورت جدی در سال 92 خبر داد.

امیر سلیمانی گفت: برای تکمیل بازگشایی مسیرهای این دو بلوار و ساخت آن در بودجه سال 92 توجه جدی به آن شده است.

وی به مراحل پایانی ساخت تقاطع بزرگ بلوار طالب آملی و بلوار جانبازان آمل اشاره کرد و افزود: با افزایش غیرقابل پیش بینی مصالح و آهن، روند کار این پروژه برای پیمانکار آن با مشکل مواجه شد، اما اکنون با قبول مسئولیت ادامه اجرا توسط سازمان عمران شهرداری این طرح بزرگ شهری تا 20 روز آینده بهره برداری خواهد شد.

شهردار آمل اضافه کرد: ایجاد بلوارهای جدید آیت الله میرزا هاشم آملی، سردار شهید طبرسی، میدان شهدای ششم بهمن و بهره برداری تقاطع جانبازان آمل بخش زیادی از ترافیک به سمت مرکز شهر را کاهش داده و باعث شده تا وضعیت ترافیکی در شهر آمل نسبت به دیگر شهرهای مازندران مناسب تر باشد.

امیرسلیمانی در خصوص تعیین تکلیف مدیریت هتل شهرداری به عنوان تنها هتل در شهر آمل تصریح کرد: مدیریت هتل شهرداری در صورت منصرف شدن سرمایه گذار بخش خصوصی به سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری آمل واگذار خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهرداری آمل در واگذاری مدیریت هتل شهرداری به دنبال منافع مالی وگرفتن اجاره های بالا نیست و هدف آن فعالیت دوباره برای اقامت مسافران و گردشگران به این شهر است.

شهردار آمل، ساماندهی بازار سنتی شهید عراقی، برخورد جدی با سد معبر، ایجاد تبلیغات درون شهری با حفظ مبلمان شهری، برطرف کردن مشکلات کنده کاری وشکستگی آسفالت در کوچه ها وخیابان های اصلی شهر ونیز برقی کردن پل هوایی در خیابان طالقانی را از برنامه های جدی وقابل پیگیری شهرداری آمل بیان کرد.

شهر آمل، حدود 250 هزار نفر جمعیت دارد.