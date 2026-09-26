به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری‌فر ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از هنرستانی در استان یزد از شهادت زهرا گلی دختر هشت‌ساله‌اش که در جریان حمله آمریکای تروریست و رژیم صهیونیستی کودک‌کش به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید گفت.

وی با اشاره به صحنه‌هایی که خانواده‌های شهدای میناب پس از حادثه با آن مواجه شدند، اظهار کرد: ما در میناب صحنه‌هایی دیدیم که برایمان یادآور روضه‌های کربلا بود؛ پیکرهایی که از کودکانمان دیدیم همه تصویری از کربلا بود، روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اما با وجود این داغ بزرگ، ایستادیم.

پدر شهیده زهرا انصاری‌فر افزود: دختر هشت‌ساله‌ام صبح برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شد، اما دیگر به خانه بازنگشت. روز اول مهر، به مزار زهرا گلی رفتیم و به او گفتیم «بابایی، مدرسه‌ات دیر شده، بلند شو»، اما دیگر بلند نشد؛ این از سخت‌ترین لحظات زندگی ما بود.

وی ادامه داد: وقتی برای حضور در مراسم افتتاح این هنرستان دعوت شدیم، ابتدا برایم بسیار سخت بود که دوباره مادران این شهدا را به یک مدرسه بیاوریم؛ چراکه روزهای آغاز سال تحصیلی برای ما با یکی از تلخ‌ترین خاطرات زندگی‌مان همراه شده بود، اما وقتی این زیرساخت و اقدام ارزشمند مسئولان را دیدم، وظیفه خود دانستم که در کنار دانش‌آموزان و مردم حضور پیدا کنم.

پدر شهیده مینابی: با علم و تلاش، راه شهدا را ادامه دهید

انصاری فر خطاب به دانش‌آموزان و هنرآموزان این هنرستان گفت: این بچه‌ها باید سفیران آینده کشور باشند و با درس خواندن، تلاش و کسب علم، راه شهدای خود را ادامه دهند؛ مهندس، پزشک و متخصص شدن و خدمت به کشور می‌تواند ادامه‌دهنده راه فرزندان شهید ما باشد.

پدر شهیده زهرا انصاری‌فر با قدردانی از معلمان مدرسه شجره طیبه میناب گفت: معلمان آن‌ها در آن روز دانش‌آموزان را رها نکردند و در کنار آنها ماندند؛ برخی از آنها با وجود امکان خروج از مدرسه، برای حفظ جان دانش‌آموزان در مدرسه ماندند و جان خود را به خطر انداختند.

وی افزود: از معلمان عزیز کشورم تشکر می‌کنم و امیدوارم با آموزش و تربیت دانش‌آموزان، نسلی توانمند و آگاه برای آینده کشور تربیت کنند.

پدر شهیده زهرا: به نمایندگی از خانواده‌های شهدا با رهبر انقلاب بیعت می‌کنم

وی با اشاره به حمایت و همراهی مردم پس از شهادت فرزندانشان اظهار کرد: روزهای نخست به خودمان می‌گفتیم دیگر توان ادامه دادن نداریم، اما وقتی دیدیم مردم در کنار کشور و نظام ایستاده‌اند، ما نیز دوباره ایستادیم و در کنار مردم به مسیرمان ادامه دادیم.

پدر شهیده زهرا انصاری‌فر در پایان گفت: ما داغدار شدیم، سوختیم و ساختیم، اما ایستادیم و خواهیم ایستاد و راه شهدای خود را ادامه می‌دهیم.

وی همچنین اعلام کرد: به نمایندگی از پدران و خانواده‌های شهدا، بیعت خود را با رهبر انقلاب اعلام می‌کنم و تأکید دارم که در مسیر کشور و انقلاب، تا رسیدن به پیروزی نهایی ایستادگی خواهیم کرد.