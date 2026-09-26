به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی عصر شنبه در کارگاه آموزشی اصحاب رسانه شهرستان کهگیلویه، با اشاره به ضرورت فعالتر شدن کانون بسیج رسانه این شهرستان، اظهار کرد: راهاندازی و تقویت این کانون از دو سه سال گذشته دغدغه بوده، اما به دلیل برخی مشکلات، فعالیت آن در سطح مورد انتظار پیش نرفته است.
وی افزود: با پیشنهاد ناحیه مقاومت و اصحاب رسانه شهرستان، کیوان سروش مقدم از پیشکسوتان و فعالان رسانهای کهگیلویه به عنوان مسئول کانون انتخاب شد و انتظار میرود با همکاری خبرنگاران، فعالیتهای این مجموعه منسجمتر دنبال شود.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بسیج رسانه باید چتری برای همه سلیقههای رسانهای باشد، گفت: خبرنگاران با سلایق مختلف فکری و سیاسی میتوانند زیر این چتر گردهم آیند و مسائل صنفی و حرفهای خود را در فضایی مشترک پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی حوزه رسانه، نبود حمایتهای کافی در زمینههای تخصصی، معیشتی و اقتصادی است و بخشی از این مشکلات به ضعف قوانین حمایتی در سطح کشور برمیگردد.
رضایی با تأکید بر ضرورت ارزشگذاری خبرنگاران به حرفه خود، بیان کرد: اگر خبرنگاران برای کار خود ارزش قائل شوند و سطح حرفهای فعالیت رسانهای را ارتقا دهند، هم مسئولان و هم جامعه نگاه جدیتری به این حرفه خواهند داشت.
خبرنگاری که ارزش اقتصادی پیدا نکند، با مشکل مواجه میشود
وی با اشاره به پیوند روزافزون رسانه و اقتصاد، اظهار کرد: خبرنگار برای پوشش یک برنامه ممکن است ساعتها در نشستها و مراسم حضور داشته باشد و پس از آن نیز خبر، گزارش، عکس و ویدئو تولید کند، اما در بسیاری از موارد هزینه و ارزش اقتصادی متناسب با این فعالیت دریافت نمیکند.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان رسانهای استان از نظر درآمدی وضعیت مناسبی ندارند و همین مسئله موجب شده ورود نیروهای جدید به عرصه رسانه کاهش پیدا کند و بسیاری از خبرنگاران، این حرفه را به عنوان شغل دوم یا فعالیتی مبتنی بر علاقه دنبال کنند.
وی گفت: اگر قرار است وضعیت رسانه تغییر کند، بخشی از این تغییر باید از درون جامعه رسانهای آغاز شود و خبرنگاران با ایجاد هماهنگی و کار تیمی، ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرایی را برای حمایت از فعالیتهای حرفهای خود فعال کنند.
ظرفیت دستگاهها برای حمایت از خبرنگاران فعال شود
رضایی با اشاره به ظرفیتهای موجود در ادارات شهرستان افزود: خبرنگاران در طول سال اخبار و رویدادهای دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، فرمانداری، علوم پزشکی و دیگر سازمانها را پوشش میدهند و میتوان از ظرفیتهای رفاهی، فرهنگی و آموزشی همین دستگاهها برای حمایت از اصحاب رسانه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی رسانهای کهگیلویه قابل توجه است، گفت: بخش مهمی از نیروهای توانمند رسانهای استان از شهرستان کهگیلویه هستند و این ظرفیت باید با ایجاد همافزایی و فعالیت منسجم مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، فعالشدن ظرفیتهای صنفی را ضروری دانست و افزود: خانه مطبوعات و دیگر مجموعههای مرتبط در مقاطعی فعال بودهاند، اما بسیج رسانه میتواند با رویکردی فراگیر، زمینه گردهمایی خبرنگاران با سلایق مختلف و پیگیری مسائل مشترک آنان را فراهم کند.
رسانهها در رقابت با بلاگرها باید خود را بهروز کنند
وی با اشاره به تغییر ذائقه رسانهای جامعه، اظهار داشت: امروز بخش زیادی از مردم اخبار را از شبکههای اجتماعی دنبال میکنند و رسانههای رسمی برای حفظ مخاطب خود باید متناسب با این تغییرات حرکت کنند.
رضایی افزود: اگر خبرنگاران و رسانههای رسمی خود را بهروز نکنند و مهارتهای لازم برای فعالیت در فضای جدید رسانهای را فرا نگیرند، رقابت با انسانرسانهها و بلاگرها برای آنها دشوارتر خواهد شد.
وی با اشاره به عنوان کارگاه «رسانهات را پس بگیر» گفت: هدف از برگزاری چنین دورههایی، توانمندسازی خبرنگاران و ارتقای مهارتهای آنان در حوزههایی مانند تولید محتوای چندرسانهای، شبکههای اجتماعی و ابزارهای نوین رسانهای است.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: امروز حتی رسانههای رسمی و خبرگزاریها نیز ناچارند حضور خود را در شبکههای اجتماعی تقویت کنند و رسانهای که از این تحول عقب بماند، بخشی از مخاطبان خود را از دست خواهد داد.
تشکیل جلسات منظم اصحاب رسانه در کهگیلویه
وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت کانون بسیج رسانه شهرستان کهگیلویه، گفت: انتظار میرود حداقل ماهانه یک جلسه با حضور خبرنگاران برگزار و نیازهای آموزشی، فرهنگی، رفاهی و حرفهای آنان شناسایی شود.
رضایی افزود: پس از مشخصشدن نیازها میتوان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری، سپاه، استانداری و سایر دستگاهها نشست برگزار کرد و برای تأمین امکانات مورد نیاز خبرنگاران مطالبهگری داشت.
وی تصریح کرد: قرار نیست مسئول کانون به تنهایی همه امور را دنبال کند؛ بلکه موفقیت کانون نیازمند مشارکت و تقسیم کار میان همه خبرنگاران است.
مطالبهگری صنفی، بدون فشار بر مسئولان
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه پیگیری مسائل صنفی نباید به فشار بر مسئولان تبدیل شود، گفت: استفاده از ظرفیت دستگاهها باید در چارچوب قانونی و با هدف تقویت خدمات به جامعه رسانهای انجام شود.
رضایی افزود: کانون بسیج رسانه میتواند نشستهایی با فرماندار، فرمانده سپاه، نیروی انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی برگزار کند و مطالبات صنفی خبرنگاران را به شکل منسجم دنبال کند.
وی با اشاره به لزوم تشکیل هیئت اندیشهورز کانون رسانه شهرستان کهگیلویه، گفت: باید برنامه مشخصی برای فعالیتهای سهماهه پاییز تدوین شود و در کنار دورههای آموزشی، برنامههای فرهنگی، ورزشی، اردوهای رسانهای و نشستهای هماندیشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر پیگیری مسائل حرفهای و اقتصادی خبرنگاران تأکید کرد و افزود: کانون باید بتواند حداقل بخشی از مطالبات مالی و حرفهای اصحاب رسانه را به صورت مستمر پیگیری کند.
وی در پایان از برگزاری کارگاه آموزشی با حضور احمدرضا شجریان، فعال رسانهای و مدرس سواد رسانه، استقبال کرد و گفت: ارتقای مهارتهای خبرنگاران در حوزههایی مانند موبایلگرافی، تولید محتوا و سواد رسانهای از نیازهای جدی امروز جامعه رسانهای است.
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