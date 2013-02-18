18 سال انتظار برای اتمام میدان امام(ره) ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بمباران رژیم بعثی عراق و تخریب منطقه وسیعی از محدوده املاک مجاور بازار قدیمی ارومیه طی دوران جنگ تحمیلی مسئولان استانی بر آن شدند که نسبت به طراحی و احیای محدوده بمباران شده و محدوده املاک مجاور شرق بازار ارومیه بعنوان فضای باز شهری اقدام کنند.

در این راستا با رضازاده اردبیلی قراردادی توسط شهرداری ارومیه منعقد و پس از ارائه طرح توسط مشاور و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 استان محدوده طرح مصوب در طرح تفضیلی شهر به صورت مرکز تجاری، اداری مرکز شهری در سال 73 لحاظ شد.

در این راستا عملا طرح میدان امام خمینی(ره) ارومیه توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران آغاز و مطالعات، تملکات محدوده طرح و عملیات اجرایی یکی از بلوک های آن شروع شد، پس از انصراف مشاور از ادامه همکاری، مهندسین مشاور ایده پادیر مطالعات فاز 2 طراحی شهری را ادامه دادند.

داستان این طرح بزرگ ملی در مرحله مطالعه به اینجا ختم نشد و با انتخاب مهندسین مشاور نقش پیراوش برای مطالعات طراحی شهری بلوک شهری بازار، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در قالب این مطالعات، بازنگری طرح میدان امام خمینی(ره) را نیز در دستور کار خود قرار داد.

در اجرای طرح میدان امام (ره) ارومیه با وجود اینکه همگان از جمله استانداران و معاونان وی، وزرا و مدیران کل راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری ارومیه بر اجرای آن تاکید دارند و این موضوع همیشه در جریان سفر وزیر راه مطرح و مورد برررسی قرار گرفته ولی تاکنون به جز آزاد سازی محوطه های مقابل مسجد اعظم و مسجد جامع ارومیه اقدام عملی قابل توجهی انجام نشده است.

تاکنون فقط مجتمع تجاری نارون در قالب اجرای این طرح در دهه 80 احداث شده که به دلیل وجود مشکلات فراوان ساختاری و نمای ظاهری این مجتمع نیز فقط به صورت ساختمانی خالی باقی مانده و به اعتقاد برخی کارشناسان نمای ظاهری این طرح در مقابل مسجد تاریخی جامع ارومیه تناسخ ندارد.

با این وجود و با توجه به وضعیت موجود خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اول اسفندماه سال 89 در کارگروه شهرسازی از اتمام عملیات اجرایی این طرح تا پایان سال خبر داده بود، 10 اسفند همان سال در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از محل اجرای طرح از افتتاح این طرح طی فرودین 90 خبر داد.

محمد کیاپور معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در سال 90 در جلسه بررسی آخرین وضعیت این طرح گفته بود، شرکت سرمایه گذار که عملیات اجرایی طرح را نیز بر عهده دارد، متعهد شده در صورت رفع موانع اجرایی پروژه را طی مدت دو سال به اتمام برساند، ولی با قرار گرفتن در ماه پایانی سال 91 هنوز عملیات عمرانی جدیدی در محدوده این طرح انجام نشده است.

اتمام طرح ملی میدان امام خمین(ره) حداقل 3 سال زمان نیاز دارد

رئیس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حداقل 3 سال برای اتمام کامل عملیات اجرایی پروژه میدان امام خمینی(ره) ارومیه زمان نیاز است، گفت: بزودی عملیات احداث 2 مجتمع از 10 مجتمع در قالب این طرح آغاز می شود.

امیر ابراهیمی با بیان اینکه اجرای این 2 مجتمع تجاری و رفاهی تامین اعتبار شده اند، اظهار داشت: مجتمع نارون نیز از دولت خریداری شده و بزودی با تغییر در نمای ظاهری آماده واگذاری واحدها به متقاضیان خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی مهندسان از ایجاد 2 طبقه زیر زمین با توجه به آب و هوای سرد منطقه، گفت: خاک این محدوده خاک دستی بوده که برای استحکام هر چه بیشتر بناها ناگزیر به 6 متر خاکبرداری هستیم.

رئیس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارومیه از درآمدزایی یک هزار میلیارد ریالی برای شهرداری ارومیه با اتمام اجرای این طرح خبر داد و یادآور شد: این طرح به عنوان یک طرح حکومتی بوده و برای بهتر شدن فضای اطراف 2 مسجد مهم و تاریخی اعظم و جامع ارومیه اجرا می شود.

ابراهیمی همچنین از در دست مطالعه بودن مرمت و اصلاح گنبد مسجد اعظم برای نشان دادن محل اصابت توپ تانک، خبر داد و اعلام کرد: این طرح با هدف احیای تاریخ انقلاب ارومیه در دست مطالعه بوده و برای تائید نهایی به مسئولان ارائه می شود.

طرح ميدان امام خميني(ره) در محدوده ای به مساحت 47 هزار و 280 متر مربع واقع در حد فاصل خيابان بعثت و خيابان شهيد منتظری در قالب 10 مجتمع تجاري- فرهنگي اسپيرو، سروش، سراي مهدي زاده، سراي نخجواني، بلوك AR-6 ، سنگان، سپيد، اسپوتا، اميد و گندم طراحی شده که بر اساس برنامه اجرايی پيش بيني شده قرار بود در 3 مرحله با اولويت احداث تا پايان سال 1392 به اتمام برسد، ولی ادامه روند فعلی سالها بر نافرجامی 18 ساله این طرح می افزاید.