رحمانی: موانع ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در بازدید از مسجد جامع ارومیه با اشاره به اهمیت نقش بازار در پویایی اقتصادی شهر، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و ایجاد ثبات در قیمت‌ها شده و بر پیگیری جدی مشکلات مطرح شده تأکید کرد.

رحمانی همچنین در بازدید از پروژه مجتمع تجاری نارون ارومیه بر لزوم تسریع در انجام مراحل ثبت جهانی، احیای فضای پیرامونی مسجد و ارائه برنامه‌های حمایتی برای حفظ این میراث تاریخی تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: پیشبرد پروژه مجتمع تجاری نارون باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی همراه شود تا این پروژه بتواند بهتر پاسخگوی نیازهای کسبه و شهروندان باشد.

رحمانی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر بین شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع اجرایی و تسریع در بهره‌برداری از مجتمع تجاری نارون شد تا این پروژه مهم شهری هرچه زودتر به بهره‌برداری کامل برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه از بازار تاریخی ارومیه و مراکز توزیع کالا و بازار ارومیه بازدید و با کسبه و بازاریان دیدار و گفتگو کرد.

رحمانی در این بازدید ضمن نظارت بر روند قیمت‌ها، وضعیت عرضه و توزیع کالاهای اساسی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات بازاریان قرار گرفته و بر ضرورت تنظیم بازار، حمایت از اصناف و تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.