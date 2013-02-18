جشنواره بین المللی تورگردانان در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی ششمین جشنواره تورگردانان و راهنمایان گردشگری ایران پیش از ظهر دوشنبه در آیین گشایش این جشنواره، افزود: آشنایی با جاذبه های گردشگری، فرهنگی، معنوی و چشم اندازهای طبیعی آذربایجان غربی، آشنایی تورگردانان و انتقال تجربیات و آموزش ضمن خدمت برای راهنمایان گردشگری از اهداف برگزاری این همایش سه روزه است.

حمید حبی بازدید از منطقه کاظم داشی ارومیه و آثار و جاذبه های نازلوی ارومیه را از جمله برنامه های این جشنواره بین المللی عنوان و اعلام کرد: برگزاری نمایشگاه ها در حاشیه جشنواره، کارگاههای مختلف و رونمایی از سایتهای اینترنتی و مجلات گردشگری و بستر سازی برای تاسیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری از برنامه های جنبی این جشنواره است.

جشنواره تورگردانان ایران همه ساله همزمان با سالروز جهانی تورگردانان در دنیا، در ایران با هدف رونق صنعت گردشگری برگزار می شود.

در این جشنواره تورگردانان کشورهای ایتالیا و استرالیا نیز حضور یافته و دو مهمان خارجی، مارچلو نوتاریان یکی از اعضای سازمان جهانی گردشگری و خانم مدیچی نقاش استرالیایی که از برخی جاذبه های ایران نقاشی کشیده نیز وارد ارومیه شده اند.