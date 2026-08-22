به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان پیش از آغاز اوج عملیات کشت پاییزه تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر فرایند توزیع کود، دسترسی عادلانه بهره‌برداران و جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین نهاده‌های موردنیاز شد.

وی همچنین با تأکید بر نقش نهاده‌های کودی در ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد محصولات زراعی، بر ضرورت توزیع کود متناسب با الگوی کشت، نیاز واقعی بهره‌برداران و برنامه‌های ابلاغی بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

واقفی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، گزارشی از عملکرد این شرکت در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ارائه کرد و ضمن تشریح وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های کودی، آخرین اقدامات انجام‌شده برای آمادگی شبکه توزیع در فصل زراعی پیشرو را تشریح کرد.

وی از آمادگی کامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان برای تأمین و توزیع کودهای موردنیاز کشاورزان در فصل کشت پیشرو خبر داد و بر ظرفیت شبکه کارگزاران استان برای رساندن نهاده‌های موردنیاز به مناطق مختلف تأکید کرد.

بنابراین گزارش، بیش از ۱۰۰ کارگزار توزیع کود در ۱۲ شهرستان استان لرستان فعالیت دارند که از طریق این شبکه، نهاده‌های کودی موردنیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع می‌شود.