بررسی کشته شدن دو گوزن کمیاب توسط شکارچیان متخلف در مجلس

کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: علی رغم اینکه فراکسیون محیط زیست به طور جدی برای تصویب طرح کاهش آلودگی هوای کشور متمرکز است اما از پیگیری سایر موضوعات نیز چشم پوشی نمی کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ گونه های حیات وحش به ویژه گونه های کمیاب گفت: حفظ حیات وحش از مسئولیت های مهم سازمان محیط زیست است و اینگونه حوادث باعث تخریب محیط زیست و گونه های حیات وحش در کشور می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع به کشته شدن رسیدن دو راس گوزن کمیاب را از مسئولان محیط زیست پیگیری خواهیم کرد و نتیجه نهایی را با دعوت از مسئولان محیط زیست اعلام خواهیم کرد.

همچنین کیوان هوشمند- مدیر انجمن دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران درخصوص کشتار دو رأس گوزن کمیاب و آبستن در مازندران طی روزهای اخیر به مهر گفت: متأسفانه این اقدام از سوی شکارچیان متخلف و غیرمجاز صورت گرفت که هنوز نتیجه بررسی دستگیری افراد متخلف اعلام نشده است.

به گزارش مهر، یگان حفاظت محیط زیست مازندران روز شنبه 21 بهمن ماه در جریان کنترل مناطق جنگلی حفاظت شده بولا واقع در دودانگه ساری، با مشاهده آثار شکار غیرمجاز پس از ردزنی، موفق به دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف شد که در پی این اقدام متأسفانه لاشه دو راس گوزن ماده آبستن، دو قبضه اسلحه شکاری و مقداری مهمات کشف و ضبط شد.

شوکا (گوزن مینیاتوری) کوچکترین گونه گوزن کشوربه شمار می رود، شوکا با رنگ بدن تقریبا قهوه‌ای و نوک موهای روشن‌ حدود ۱۵ کیلوگرم وزن دارد.

گوزن‌ از گونه های جانوری متعلق به حدود میلیون ها سال پیش است و حیات گوزن‌ ها در شمال ایران قدمتی طولانی دارد و روزگاری در گستره وسیعی از مناطق جنگلی جنوب دریای خزر در استان‌ های گیلان، مازندران و گلستان زندگی می کرده اند.

به گفته کارشناسان محیط زیست در حال حاضر نسل هر دو گونه گوزن مناطق جنگلی شمال ایران یعنی مرال (گوزن قرمز) و شوکا (گوزن مینیاتوری) به دلیل تخریب گسترده، تغییر کاربری عرصه های جنگلی شمال کشور به مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی و شکار بیرویه در آستانه انقراض قرار دارد.

