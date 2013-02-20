تشدید بحران سیاسی در تونس پس از استعفای الجبالی / لیبی گذرگاه مرزی جدیر را بازگشایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نخست وزیر تونس استعفای خود را اعلام کرد. حمادی الجبالی اعلام کرد به سبب شکست در تشکیل دولت غیر سیاسی، از مقام خود کناره گیری می کند.



استعفای حمادی الجبالی سبب تشدید بحران سیاسی در تونس به ویژه پس از ترور شکری بلعید از رهبران مخالفان می شود. الجبالی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با رئیس جمهور تونس گفت : استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کردم.



الجبالی دوشنبه گفته بود احزاب اصلی در دستیابی به توافق برای تشکیل دولت تکنوکرات شکست خورده اند. پیشتر خبرهایی درباره استعفای حمادی الجبالی نخست وزیر موقت تونس از سوی منابع مختلفی در این کشور مخابره شده بود.



بازگشایی گذرگاه مرزی جدیر



خبر دیگر اینکه مقامات لیبیایی، گذرگاه مرزی جدیر با تونس را بازگشایی کردند. این گذرگاه در پی تصمیم دولت لیبی به مدت شش روز بسته بود. مقامات دولت لیبی اعلام کردند حرکت ورود و خروج مسافران و کالاها به طور عادی از نیمه شب گذشته جریان دارد.



