نکرانی از داوری نیمه نهایی بسکتبال/ لزوم جلوگیری فدراسیون از ایجاد شائبه

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال دوستان و کسانی که سالها بسکتبال را دنبال می کنند به دیدن تیم مهرام به عنوان یک پای فینال عادت کرده بودند اما امسال دست برقضا اتفاقای در این تیم افتاد تا با برخورد با یک قرعه سخت سدبزرگی چون فولادماهان را در راه رسیدن به فینال پیش روی خود ببیند.

تیم بسکتبال فولادماهان امسال دومین سالی است که به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر بسکتبال حضور یافته و بواسطه حذف تیم بزرگی چون ذوب آهن مسئولیت بزرگی را دوش خود احساس می کند و انصاف هم در هر دو دوره کارنامه قابل قبولی را از خود برجای گذاشته است. در سال نخست و با وجود همه عجله ای که برای تشکیل این تیم شد توانست عنوان سومی این رقابت ها را از آن خود کند و امسال با قرار گرفتن در رده دوم جدول رده بندی در دور مقدماتی و غلبه بر تیم صنایع ماهشهر در مرحله حذفی رقابت های پلی آف راهی نیمه نهایی شود و در تهران به مصاف غول بزرگی چون مهرام برود.

البته ناگفته نماند که تیم مهرام به مثابه سال های گذشته نیست و با یک خانه تکانی که در این تیم صورت گرفت شکل و شمایل جدیدی در این فصل پیدا کرد که با همه این ها بازهم زهر دارد و خطرناک ظاهر شد.

هرچند با همه این توصیفات تیم فولادماهان به لحاظ جایگاهی و مهره ای یک سرو گردن بالاتر از مهرام قرار دارد اما باز هم هرچه باشد این تیم مهرام است و مهرام همواره شیر در بیشه بوده و نباید بازی با این تیم جوان شده را آسان گرفت. هر دو تیم پیش از این مرحله و در دور مقدماتی لیگ امسال در دو دیدار رفت و برگشت با هم مصاف داشتند که سهم هر یک یک پیروزی بود تا هر دو در بازیهای رودرو چیزی از هم کم نداشته باشند. بازی های نیمه نهایی هم از روز دوشنبه آغاز می شود و این دو تیم که سرنوشتشان با پیروزی بر حریفان خود در راند اول دور حذفی مشخص شده بود بار دیگر در برابر هم قرار می گیرند. در ابتدای فصل به نظر می رسید این دو برگزار کنندگان فینال لیگ امسال باشند اما با توجه به همه شرایطی که به آن اشاره شد یکی محکوم به شکست و قبل از فینال باید با رقابت های این فصل خداحافظی کند.

نکته مهم در دیدارهای هر دو تیم حواشی بوده که هیچ گاه در این دوسال اخیر دست از سر هر دو تیم برنداشته که عمده آن به نوع قضاوت داوران مربوط می شود که شاید ثابت بودن کوبل داوری در بیشتر این دیدارها این سوء تعبیر را برای مسئولان هر یک از دوتیم ایجاد کرده است که گاها با مصاحبه های رنگارنگ از سوی بازیکنان و سرپرست های دو تیم آشکارا به این موضوع اشاره شده است. آنها معتقدند چرا بازی های این دو تیم باید در بیشتر مواقع توسط یک داور مشخص سوت زده شود؟ چرا از تجربیات سایر داوران بهره ای برده نمی شود؟و یا چرا فدراسیون با دید اغماض به برخی مسائل نگاه می کند؟ که توجیح هر یک از طرفین از تیم ها گرفته تا مسئولان فدراسیون در پاسخ به این سوالات در جایگاه خود قابل بررسی و واکاوی است.

فدراسیون جانب داری نمی کند

سرمربی تیم ماهان پیش از رویارویی سرنوشت سازتیمش مقابل مهرام درخصوص این مسائل می گوید: باشگاه فولادماهان در حوزه مدیریتی به خوبی همه مسائل را رصد می کند کما اینکه این اتفاق سال گذشته هم افتاد؛ هر کجا ضعفی وجود داشت با مستندات به فدراسیون نامه می زد و پاسخ گرفت و جائی هم که عملکرد داوران خوب و ستودنی بود با ارسال نامه مراتب تشکر خود را از داوران و برگزار کنندگان مسابقه اعلام می کرد. امسال هم این حساسیت وجود دارد و مطمئن هم هستیم که فدراسیون برای این بازی منافع یک باشگاه خاص و یا شخص خاصی را دنبال نخواهد کرد و بهترین و شایسته ترین تیم راهی فینال خواهد شد.

به نظر می رسد بازی های این دو تیم تاکنون به اندازه این بازی که قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در تهران برگزار شود حساس نبوده است و کوچکترین ضعفی از سوی هر یک از دوتیم به قیمت خداحافظی زودهنگام از رقابت های این فصل تمام خواهد شد.

از طرفی به نظر می رسد فدراسیون نشین ها برای آنچه تاکنون به نوع مدیریت و نحوه چیدمان داوری در برخی بازی ها در رسانه ها به فدراسیون نسبت داده شده است چاره ای خواهند اندیشید و با جلوگیری از هر نوع تنش و یا شائبه ای حساس ترین بازی نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال در این فصل را برگزار خواهند کرد.