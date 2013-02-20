آیت الله باریک بین رحلت آیت الله خوشوقت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله باریک بین به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اذامات المومن الفقيه ثلم في الاسلام، ثلمه لايسدهاشيء، محضر مبارک مرجع و رهبـر عظيم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله العظمی خامنه ای (متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف).
بعدالتحيه والسلام، با نهايت تأسف و تأثر رحلت عالم عالي قدر حضرت آيت الله خوشوقت(رضوان الله تعالي عليه) که عمر گرانسنگ خويش را درمسير خدمت به اسلام، علم و ترويج فقه امام صادق(ع)سپري نمود، به محضر مقدس حضرت ولي عصر(عج)، حضرت مستطاب عالي، حوزه هاي مقدسه علميه، اقشار مختلف مردم، خصوصاً اهالي محترم تهران و بيت مکرم آن مرحوم تسليت و تعزيت عرض مي نمايم.
از درگاه حضرت باری تعالی برای آن عزيز سفرکرده به جوار رحمت الهي علو درجات و براي بازماندگان محترم صبر جميل و اجر جزيل مسئلت دارم.
هادی باريك بين، نماينده ولی فقيه دراستان و امام جمعه قزوين و عضو مجلس خبرگان رهبري.
قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با صدور اطلاعیه ای رحلت آیت الله خوشوقت را به محضر مقام معظم رهبری تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله باریک بین به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اذامات المومن الفقيه ثلم في الاسلام، ثلمه لايسدهاشيء، محضر مبارک مرجع و رهبـر عظيم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله العظمی خامنه ای (متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف).
نظر شما