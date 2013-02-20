آیت الله باریک بین رحلت آیت الله خوشوقت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله باریک بین به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اذامات المومن الفقيه ثلم في الاسلام، ثلمه لايسدهاشيء، محضر مبارک مرجع و رهبـر عظيم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آيت الله العظمی خامنه ای (متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف).



بعدالتحيه والسلام، با نهايت تأسف و تأثر رحلت عالم عالي قدر حضرت آيت الله خوشوقت(رضوان الله تعالي عليه) که عمر گرانسنگ خويش را درمسير خدمت به اسلام، علم و ترويج فقه امام صادق(ع)سپري نمود، به محضر مقدس حضرت ولي عصر(عج)، حضرت مستطاب عالي، حوزه هاي مقدسه علميه، اقشار مختلف مردم، خصوصاً اهالي محترم تهران و بيت مکرم آن مرحوم تسليت و تعزيت عرض مي نمايم.



از درگاه حضرت باری تعالی برای آن عزيز سفرکرده به جوار رحمت الهي علو درجات و براي بازماندگان محترم صبر جميل و اجر جزيل مسئلت دارم.



هادی باريك بين، نماينده ولی فقيه دراستان و امام جمعه قزوين و عضو مجلس خبرگان رهبري.





