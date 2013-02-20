پیکر حجت الاسلام محقق کاشانی در قم به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر آيت حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عباس محقق کاشانی عصر امروز چهارشنبه، از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم آغاز شد و پس از ورود به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و اقامه نماز توسط آیتالله العظمی وحید خراسانی، در آرامگاه ابن بابویه قم به خاک سپرده شد.
به گزارش مركز خبر حوزه، در این مراسم علاوه بر آیت الله وحید خراسانی، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، آیتالله حسینی بوشهری مدیرحوزههای علمیه، حجتالاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم، برخی از اعضای جامعه مدرسین و جمعی از اساتید حوزه علمیه قم نیز حضور داشتند.
آيت الله العظمي صافي گلپايگاني نيز با صدور پيامي اعلام كرد: عالم ربّاني حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ عبّاس محقّق كاشاني(ره) داماد محترم مرجع جهان تشيّع حضرت آيتالله العظمي گلپايگاني(ره) عمر خود را در خدمت به اسلام و ترويج معارف نوراني اهل بيت (عليهمالسلام) و خادمي و سربازي حضرت بقيةالله الاعظم (ارواح العالمين له الفداء) سپري نمود.
