ملت ایران از هیاهوی دشمنان ترسی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی، شامگاه چهارشنبه در مراسم شب میلاد امام حسن عسکری (ع) در مسجد مقدس اظهار داشت: برخی از افرادی که در اغتشاشات اخیر در کشور دست به توهین و هتک مقدسات زدند افراد جاهل هستند و نسبت به عواقب دنیوی و اخروی آنچه که انجام می‌دهند آگاهی ندارند.

استاد حوزه علمیه قم عنوان داشت: مسئولین باید در راستای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و جایگاه و شأن مردم ایران باید بهتر از این باشم.

وی با تاکید بر اینکه جوانان باید بصیرت و بینش خود را افزایش دهند، افزود: امروز ضرورت دارد تا جوانان سطح معلومات دینی خود را بالا ببرند که در این صورت مسیر اصلی را خواهند شناخت و انحراف به سراغ آنان نمی‌آید.

حجت الاسلام مؤمنی، عنوان داشت: رسانه‌ها باید در این زمینه کار مضاعف کنند تا باورهای دینی جوانان بیش از پیش تقویت شود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: ملت ایران از هیاهوی دشمنان ترسی ندارند؛ چرا که معتقدیم این کشور صاحب دارد آن نیز امام زمان (عج) است و سکان‌دار کشور نیز رهبر معظم انقلاب هستند که به ملت آرامش می‌بخشند.

توصیه‌های امام حسن عسکری (ع) به ابن بابویه

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به نامه امام حسن عسکری (ع) به ابن بابویه اظهار داشت: آن حضرت به این عالم فرمود خداوند تو را به کارهای مورد رضایتش توفیق دهد و ایشان را نسبت به برپا داشتن نماز و زکات توصیه کرد.

حجت الاسلام مؤمنی، با بیان اینکه اگر انسان زکات پرداخت نکند نمازش مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد افزود: پرداخت زکات، خمس و کفاره‌ای که بر گردن انسان است به مال انسان برکت می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: امام حسن عسکری (ع) توصیه کردند که گناهان دیگران را ببخشید و در زمان خشم و غضب خویشتندار باشید.

وی افزود: برخی از گناهان قابل بخشش نیست مانند اقدامی که اخیراً فردی اغتشاشگر کرد و با ماشین چند نفر از نیروهای انتظامی را زیر گرفته و یک نفر را به شهادت رسانده اما مادر این فرد در شبکه‌های اجتماعی فرافکنی می‌کند.