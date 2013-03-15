غفلت متولیان از کشف کتیبه ای ساسانی در فارس / سنگ تاریخی سر راه گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، استان تاریخی فارس پر از محوطه ها و سنگ ها و کتیبه های تاریخی است آنقدر که در هر کوی و برزنی سنگ های تاریخی وجود دارد. این آثار به حدی زیاد است که حتی متولیان حفاظت از میراث فرهنگی نیز در ساماندهی آنها ناتوان شده اند. به عنوان مثال کتیبه ای تاریخی در نزدیکی یکی از آثار باستانی استان فارس وجود دارد که تنها اقدام برای حفاظت آن گذاشتن چند میله آهنی برای محافظت در برابر باران است.

بسم الله حک شده روی سنگ به تازگی انجام شده است

درحالی که می توان این سنگ نوشته را در همان مکان بنای تاریخی و یا موزه ای در استان فارس و یا حتی موزه ملی ایران قرار داد چون این کتیبه مربوط به دوره ساسانیان بوده که سه سال پیش در کنار کوه مجاورش کشف شده است.

منتها از همان سه سال پیش تا کنون نه مطالعاتی روی آن انجام شده و نه حتی سعی شده نوشته های روی آن بازخوانی شود. تنها اطلاعات باقی مانده از این سنگ، وجود یک تابلوست که مشخص می کند این سنگ سه سال پیش در این مکان پیدا شده است.

با این حال این سنگ تاریخی که بارها به عنوان تابلوی یادگار نویسی توسط بازدید کنندگان مورد استفاده قرار گرفته، همچنان در معرض فرسایش تدریجی قرار دارد. حتی نوشته "بسم الله" روی این سنگ ساسانی، نیز به تازگی حک شده است.

شرایط نگهداری و حفاظتی این سنگ نامناسب است

شاید تعداد آثار تاریخی زیاد در این استان، متولیان حفاظت از آثار تاریخی را از نگهداری چنین سنگ های تاریخی غافل کرده است.

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عکس از سیاوش آریا، فعال میراث فرهنگی