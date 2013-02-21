شناخت راه شهدا نیاز امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ علی شادمانی شامگاه چهارشنبه در همایش "سرباز خاکی ولایت" در همدان اظهار داشت: شهید قهاری در تقوا و پرهیزگاری، مردمداری، ایمان، ولایتمداری، شهامت و شهادت‌طلبی بی‌نظیر بود.

رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح افزود:‌ شهیدان تابع امام و رهبر بودند و از نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند.

شادمانی با بیان اینکه راه شهدا راه الهی است و نباید لذت‌ها، غفلت‌ها، کاهلی‌ها و روزمرگی‌ها ما را از راه آنان جدا کند، گفت: مراسمی که با نام شهدا برگزار می‌شود متعلق به امامان معصوم(ع) است زیرا شهیدان برای دفاع از آرمان‌های پیامبر و اولاد پیامبر به مقابله با کفر شتافتند.

دشمن شدیدترین تحریم‌ها را بر مردم ایران تحمیل کرده است

وی در ادامه به وضعیت کشور اشاره و تأکید کرد: دشمن یک لحظه نیزغفلت نکرده و از ابتدای پیروزی انقلاب در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگی شدیدترین تحریم‌ها را بر مردم ایران تحمیل کرده است.

شادمانی اضافه کرد:‌ امروز دشمن به روش های مختلف به دنبال تضعیف شهیدان است تا نسل جدید را با راه شهیدان بیگانه کند.

رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه‌ ماهواره از جمله وسائل این جنگ نرم است، ابراز داشت: کسانی که خانه‌هایشان را مجهز به این ابزار شوم کرده‌اند از هشت سال دفاع مقدس و خون شهیدان غفلت کرده‌اند.

شادمانی با بیان اینکه دشمن در برابر قدرت نظامی فرزندان ایران درمانده و به جنگ نرم روی آورده است، تأکید کرد: باید راه شهید را شناخت و در این مسیر حرکت کرد.

انقلاب اسلامی بسترساز حکومت امام زمان (عج) است

شادمانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بسترساز حکومت امام زمان (عج) است، گفت: باید با حمایت از ولایت و همت مردان سلحشور این راه طی شود.

برادر شهید قهاری سعید نیز گفت: انقلاب اسلامی ایران الگوی تمام‌عیار موفقی برای آزادیخواهان جهان است.

محمد مرادی اظهار داشت: شهدا با خون خود امنیت، آزادی و استقلال ایران اسلامی را رقم زدند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی توطئه‌های سهمگینی را از سر گذرانده است، ادامه داد: استکبار جهانی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی با تجهیز عراق به ادوات و امکانات جنگی، برای براندازی نظام آماده شده بود که البته با درایت و رهبری امام خمینی و ایثار مردم، نتوانست کاری از پیش ببرد.

مرادی رهبری امام خمینی(ره)، الگوگیری از فرهنگ عاشورایی را از جمله مشخصه‌های پیروزی در جنگ تحمیلی دانست.

دختر شهید قهاری‌سعید نیز با بیان اینکه باید همواره پیرو راه شهدا و آرمان‌های آنها بود، گفت: این امر باید در سیره و روش زندگی مشخص باشد.

در معرفی شهدا باید به تمام ابعاد شخصیتی آنان پرداخت

بنت‌الهدی قهاری‌سعید اظهار داشت: در معرفی شهدا باید به تمام ابعاد شخصیتی آنان پرداخت.

وی ادامه داد: شهدا با ایثار جان و مال خود برای دفاع از اسلام و حمایت از ولایت وارد صحنه شدند که باید همواره قدردان آنها بود.

وی با بیان اینکه پدرش با تیر مستقیم گروه پژاک به شهادت رسیده است، ادامه داد: شهید قهاری در چهارم اسفند 85 در منطقه جهنم‌دره خوی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به اینکه بنا به دلایلی سخنی از شهادت پدر با تیر مستقیم دشمن نمی‌شد و اعلام کردند که با سقوط بالگرد به شهادت رسیده است، ابراز داشت: بعد از گذشت شش سال بنده می‌گویم که پدر من با تیر مستقیم دشمن به شهادت رسید.

پدرم با شجاعت در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کند و در نهایت شهید می‌شود

دختر شهید قهاری‌سعید ادامه داد: داستان به این صورت بود که وقتی بالگرد سقوط کرد پدر و 14 تن از همراهانش هنوز زنده بودند ولی پدرم با شجاعت در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کند و در نهایت شهید می‌شود.

وی گفت: طبق برخی اخبارتعدادی از عوامل گروهک پژاک در آن منطقه از سرما یخ‌زده بودند و به هلاکت رسیده بودند که در موبایل یکی از آنها فیلم شهادت پدرم مشاهده شده که با شهامت و شجاعت در مقابل دشمن ایستادگی می‌کند.

همچنین در این مراسم از کتاب "آشنای غریب" نوشته فرزانه مردی رونمایی شد.

فرزانه مردی نویسنده این کتاب از زبان فرحناز رسولی، همسر شهید قهاری‌سعید به زندگی‌نامه این شهید بزرگوار پرداخته است.

در بخش دیگری از این مراسم از نویسندگان عرصه دفاع مقدس تجلیل شد.

تجلیل از خانواده سردار شهید سعید قهاری‌سعید، فرزندان و همسر ایشان از دیگر برنامه‌هایی بود که در این همایش انجام شد.