به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس این بخشنامه صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بی نام و بیش از مبلغ 2 میلیون ریال ممنوع است. ضمناً کارت های هدیه و بن کارت ها بنا به درخواست مشتری صادر و حداکثر به مدت 6 ماه دارای اعتبار است و مانده مصرف نشده کارت ها و بن کارت ها پس از انقضای مدت مزبور، صرفاً در شعبه صادرکننده قابل دريافت مي‌باشد.

همچنین بانک مرکزی در راستاي اجراي مؤثر اين مصوبه، مؤسسات اعتباري را موظف نموده است تمهيدات لازم در اين خصوص از جمله صدور کارت صرفاً براي متقاضياني که نزد مؤسسه اعتباري داراي حساب سپرده شامل قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري مدت‌دار هستند، مجاز گردد. بر همين اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري مي‌باشد، بر روي کارت الزامي است.

بانک مرکزی در خصوص دلیل تعیین سقف مبلغ 2میلیو ن ریال کارت اعتباری یادآور شده است هدف اصلي از صدور و ترويج کارت‌هاي ياد شده؛ گسترش استفاده از بانکداري الکترونيکي در انجام پرداخت‌هاي خرد مي‌باشد، بنابراین ضروري است مبالغ کارت‌هاي صادره نيز با اين امر همخواني و مطابقت داشته باشد. از اين‌‌رو، کارت‌هاي موصوف بايد حداکثر به مبلغ 2ميليون ريال صادر شوند.

بانک مرکزی همچنین جهت حفظ حقوق دارندگان کارت‌هاي مذکور از حيث سهولت در دريافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان، بانک ها و موسسات اعتباری را به درج مدت اعتبار، نام و کد شعبه بر روي کارت موظف نموده است.