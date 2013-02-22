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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

مبارز بحرینی عنوان کرد:

تداوم قیام مردمی بحرین تا زمانی که دیکتاتوری وجود دارد

تداوم قیام مردمی بحرین تا زمانی که دیکتاتوری وجود دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مبارز بحرینی گفت: تا ظلم و ستم و دیکتاتوری در بحرین باشد قیام‌های مردمی نیز ادامه خواهد داشت زیرا هیچ آزاده‌ای ظلم و ستم را بر خود نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مبارز بحرینی صبح جمعه در یادواره شهدای کوی بهبهانی شهر بوشهر اظهار داشت: مردم ایران و بحرین علاوه بر روابط مذهبی و دینی، نسبت‌های سببی و نسبی نیز با هم دارند این عوامل همه باعث نزدیکی هر چه بیشتر این دو ملت بزرگ شده است.

حجت‌الاسلام دقاق افزود: انقلاب بحرین بر ادامه راه شهدای انقلاب اسلامی ایران تاکید داشته و این راه را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

ابن مبارز بحرینی در ادامه بیان داشت: هر ملتی که بخواهد با قدرت به راه الهی خود ادامه دهد و در این راه شکست نخورد باید در سه نقطه خود را تقویت کند.

وی به نقاط قوت ملت‌های آزاده اشاره کرد و بیان داشت: رهبری آگاه، بابصیرت و عالم، خون شهدا و وحدت کلمه از عوامل قدرت ملت ایران از پیروزی انقلاب تا به حال است.

وی تصریح کرد: ملت بحرین با الگو گیری از ملت بزرگ ایران و با وجود چنین خصوصیاتی در این ملت شکست نخواهد خورد.

کد مطلب 2003589

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