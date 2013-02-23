به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله محمدحسن اختری در همایش همبستگی با مردم مظلوم بحرین در مصلی نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: یکی از جنایت‌های بی‌سابقه‌ای که در قرن معاصر شاهد آن هستیم، جنایات در حق مردم مظلوم و ستم کشیده بحرین است که با پشتیبانی سران امریکا،رژیم صهیونیستی و انگلیس و برخی ار سران کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت میگیرد.

رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با بیان اینکه تمام سازمان‌های بین‌المللی، جهانی و شورای امنیت سارمان ملل در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده اند تاکید کرد: هدف این سازمان‌های به اصطلاح دفاع از حقوق بشر تنها در دفاع از مصالح و منافع خودشان است.

اختری اضافه کرد: سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت حاضر نیست یک قطعنامه شدیداللحن که اجرایی هم نیست برای آل سعود که شما به چه حقی این منطقه را اشغال کرده اید صادر کند.

وی با اشاره به اینکه حتی رسانه‌های این کشورها و حتی کشورهای عربی از انعکاس واقعیت‌ها چشم می‌پوشند اضافه کرد: رسانه‌های کشورهای غربی و عربی که تحت سلطه امپریالیسم جهانی هستند، چیزی بیان نمی‌کنند گویا خبری در بحرین نیست.

رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به بیانات امام راحل که اینها قانون جنگل اجرا می‌کنند افزود: چون آمریکا پرزور است باید همه جا ظلم کند و آل سعود هم چون پولدار است باید از جنایات آل خلیفه پشتیبانی کند.

اختری توانمندی استقامت و پایداری مردم مظلوم بحرین را ستود و تصریح کرد: مردم بحرین در مدت دو سال علی‌رغم اینکه بیش از 60شهید و صدها مجروح داده اند توانسته‌اند به موفقیت‌هایی دست یابند که طبق وعده الهی پیروزی از آن ملت بحرین است.

وی تاکید کرد: ملت شجاع آزاد و متدین ایران اسلامی که همواره حامی مظلومان و مستضعفان در جهان بوده و هست از زمان قیام مردم بحرین با حمایت های معنوی آنان را پشیبانی کرده و انشاالله تا حصول پیروزی حامی آنان خواهد بود.

رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) تاکید کرد: کسی که فریاد مردم مظلوم بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست و همه ما مسلمانان باید به وظیفه دینیمان عمل کنیم و همواره باید دشمن ظالم و حامی مظلوم باشیم.