120 نسخه خطی نفیس فارسی چگونه سر از کتابخانه ملی بلغارستان درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح امروز چهارشنبه 12 تیر در محل این سازمان برگزار شد.

صلاحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه اطلاعاتی از 120 نسخه خطی نفیس فارسی که چندی پیش در مرکز اسناد کتابخانه ملی بلغارستان رونمایی شدند، دارید؟ گفت: ما اطلاعاتی از رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان در مورد این نسخه‌های خطی دریافت کرده‌ایم ولی تقریباً چیزی اضافه بر مواردی که در سایت‌ها در این مورد دیده‌ایم، به دست نیاورده‌ایم و جزئیات جدیدی از این مسئله نداریم.

وی در عین حال وعده داد «چنانچه اطلاعاتی از این نسخه‌های خطی به دست بیاید، از طریق سایت کتابخانه ملی در دسترس خبرنگاران و همه علاقه‌مندان به این حوزه قرار گیرد».

چندی پیش 120 نسخه خطی نفیس به زبان پارسی در مرکز اسناد کتابخانه ملی بلغارستان رونمایی شد اما تاکنون اطلاعاتی از کیفیت این نسخ و یا موضوع آنها و اینکه چگونه سر از کشور بلغارستان درآورده‌اند، از سوی مسئولان کشورمان منتشر نشده اما این احتمال وجود دارد که این نسخ در دوران امپراطوری عثمانی به این کشور اروپایی منتقل شده باشند.

با این حال چیزی که مشخص است و در وبسایت کتابخانه ملی بلغارستان هم قابل دسترسی است، این است که در میان این نسخ خطی، آثاری از عبدالرحمن جامی از جمله کتاب‌های «بهارستان» و «تیمورنامه» او، سلطان ولید، شیخ شجاع‌الدین الکوارانی و عبدالله جامی (هاتفی) هم به چشم می‌خورد.

اطلاعات جزئی‌تر مربوط به این نسخ خطی نفیس فارسی در وبسایت کتابخانه ملی بلغارستان و در لینک http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0192&n&vis قابل دسترس است.