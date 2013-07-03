به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح امروز چهارشنبه 12 تیر در نشست خبری خود که در محل این سازمان برگزار شد، در پاسخ به این سوال که به احتمال زیاد این آخرین نشست خبری شما خواهد بود. چه برنامهای برای بعد دارید؟ گفت: هر دولتی که میآید، حق قانونی و مسلمش است که افرادی را در مسند امور بگذارد که در راستای اهداف آن دولت باشند. «کل شییء عجل» برای هر چیزی رفتنی است. هر آمدی هم رفتنی دارد.
وی افزود: دو سال پیش که من به سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمدم، از من پرسیده میشد که چه برنامههایی دارم؟ ما متوجه شدیم که سازمان نیازمند سند چشمانداز است و هر چند ما در سال گذشته برنامه داشتیم، ولی سند چشمانداز سازمان برای سال 93 هم چیده شده است. به هر حال قرار است سازمان به هاب (پل) دانش کشور تبدیل شود و برنامهها هم در همین راستا طراحی شده است.
رئیس کتابخانه ملی با بیان اینکه در سال گذشته 670 هزار جلد کتاب به کتابخانه ملی واسپاری شده است، اضافه کرد: در صورتی که تنها یکی از برنامههای ما که در همین حوزه واسپاری است، محقق شود، فرآیند انتقال کتابها به مخازن که قبلاً یک سال طول میکشید، به یک ماه کاهش پیدا خواهد کرد.
صلاحی همچنین مجموع نسخ خطی اسکن شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بیش از 36 هزار نسخه عنوان کرد و گفت: ما به دنبال امانت گرفتن یک یا چند دستگاه از مجموعههایی مثل آستان قدس رضوی به صورت موقت هستیم که بتوانند برخی نسخههای خطی خاص را که دستگاههای ما قابلیت اسکن آنها را دارند، اسکن کنند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن تفاهم نامه امضا شده میان کتابخانه ملی و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مدل چرخه دریافت کتاب تا زمان انتشار آن به کلی تغییر یابد و در این خصوص تاکید کرد: در صورت اجرای این تفاهمنامه فرآیند فاپا حذف خواهد شد و کار به صورت سریعتری انجام خواهد گرفت.
رئیس کتابخانه ملی در پاسخ به این انتقاد که شما اعلام کردهاید 80 تفاهم نامه با کتابخانههای ملی کشورهای مختلف منعقد کردهاید. این تفاهمنامهها در فضای واقعی، چه سودی برای ایران داشته و یا خواهد داشت؟ گفت: یک هدف عقد تفاهمنامههای، گسترش مراودات و مذاکرات فرهنگی با کشورهای دیگر است. ضمن اینکه باید بین تفاهمنامه، توافقنامه و قرارداد، فرق قائل شوید؛ هر بندی از هر تفاهمنامهای که قرار باشد اجرایی شود، باید ساز و کاری هم برای آن اندیشیده شود و صِرف اینکه در تفاهمنامه درج شده است، نمیتوان به اجرای آن دل بست.
صلاحی درباره ساخت و سازهای اطراف کتابخانه ملی و انتقادهای مراجعان از این بابت هم افزود: ساخت و سازهایی که بیرون از دیوار شیشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی است، ربطی به این سازمان ندارد و مربوط به مدیریت تپههای عباس آباد است. ما هم خیلی تقاضا کردهایم که از این مشکلات کم کنند و حتی به آنها اعلام کردهایم برای اینکه کار سرعتر پیش برود، حاضریم بخشی از کار آسفالت سازی را انجام دهیم اما چون این ساخت و سازها همگی به مناقصه گذاشته شدهاند و پیمانکارش هم مشخص شده، ما نمیتوانیم دخالتی در این قضیه بکنیم.
وی خطاب به خبرنگاران ادامه داد: حضرت عباسی ما هم از این وضعیت خسته شدهایم و خوب است بدانید تمام همایشهایی که در طول این مدت قرار بوده برگزار شود، برگزارکنندگانشان از برگزاری آنها منصرف شدهاند و این در وضعیت مالی ما هم تاثیر گذاشته است ولی چون کار، مربوط به عمران و آبادانی است، ما چارهای نداریم جز اینکه تحمل کنیم و تحمل هم میکنیم. ولی پیگیر کاهش مشکلات تردد به کتابخانه ملی هستیم.
رئیس کتابخانه ملی در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان مشارکتی در بحث ساخت پروژه باغ کتاب دارد یا خیر؟ گفت: پروژه باغ کتاب متعلق به شهرداری است و یک کار بزرگ و بسیار خوبی است و ما از این بابت هم که آقای اشعری رئیس سابق کتابخانه ملی مسئولیت آن را بر عهده دارد، خوشحالیم. در هر حال کتابخانه ملی نقش حاکمیتی دارد ولی باغ کتاب چنین نقشی ندارد و لذا خوشحال خواهیم شد هر مجموعه چه باغ کتاب و چه نهادهای دیگر بخشی از وظایفی را که به غلط به این سازمان تحمیل شده است، از دوش ما بردارند تا ما بتوانیم به وظایف حاکمیتی خود عمل کنیم.
صلاحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد وضعیت منابع موجود در تالارها و مخازن کتابخانه ملی از نظر آسیبهای ناشی از حشرات موذی آنها که منجر به تصمیم این سازمان برای سمپاشی كلیه تالارها و مخازن در روز پنجشنبه (فردا 13 تیر) شده است، گفت: این کار به صورت دورهای انجام میشود و مجموعه کتابخانه ملی یا آرشیو ملی، سالیانه مورد سمپاشی کلی قرار میگیرد و فردا هم از 6 صبح تا 4 عصر، تمام محیط کتابخانه ملی سمپاشی میشود و به همین خاطر فردا کتابخانه ملی تعطیل است.
وی با بیان اینکه «همیشه از منابع و فضای بخشهای مختلف کتابخانه ملی، نمونهگیری میشود» در عین حال تاکید کرد: اخیراً و در مخازنی که پایش آنها انجام شده است، برخی قارچهایی که قبلاً شناسایی نشده بود، شناسایی شدهاند ولی نگرانی از بابت آسیب رسیدن به منابع وجود ندارد اما طبق روال هر ساله این سمپاشی انجام خواهد شد.
بنا بر اعلام، در عملیات مورد اشاره كه به جهت كنترل حشرات و جوندگان موزی و از بین بردن آنها و به منظور حفظ سلامتی کارکنان و مراجعان انجام میشود، كلیه اتاقهای اداری، تالارهای عمومی و تخصصی، مخازن نگهداری منابع، آبدارخانهها، رستوران، كافیشاپ و سرویسهای بهداشتی سمپاشی خواهد شد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برای حفاظت و نگهداری منابع موجود در آن به صورت دورهای، اقدام به سمپاشی و کنترل فضای نگهداری منابع میکند.
نظر شما