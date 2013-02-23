نوغانداری گلستان در مسیر توسعه/ بازدهی اقتصادی بالای پرورش کرم ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از سه هزار خانوار گلستانی در امر پرورش کرم ابریشم و صنعت نوغانداری فعالیت دارند و گلستان جزو استانهایی برتر در این رشته است.

سابقه پرورش کرم ابریشم به دو هزار سال قبل از میلاد باز می گردد و ایران بعد از چین دومین کشور فعال در این صنعت است.

در کشور نیز استانهایی نظیر گیلان، مازندران، خراسان رضوی، کاشان، گلستان و ... به عنوان فعالترین استانها در حوزه صنعت نوغانداری به شمار می روند و نیاز به سرمایه کم، دوره بازگشت سرمایه، امکان اشتغال برای بانوان و دختران از جمله مزیت های نوغانداری است.

مدیر ترویج شرکت سهامی کرم ابریشم ایران گفت: شرکت سهامی سهامی کریم ابریشم ایران از جایگاه خوبی در مطنقه برخوردار است و طی سالهای اخیر با تلاشهای صورت گرفته به جایگاه خوبی رسیدم و اهدافی را دنبال می کنیم.

مجید فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهداف تولید تخم نوغان با کیفیت بالاست و سعی می کنیم که استانداردهای لازم را رعایت کنیم ولی قیمت را افزایش ندهیم.

افزایش قیمت خرید تضمینی

وی عنوان کرد: در سال گذشته قیمت تضمینی پیله تر 86 هزار ریال بود که نسبت به چند سال گذشته 115 درصد افزایش یافته، همچنین قیمت تضمینی امسال 110 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم خواهد بود که 28 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهیم داشت.

مدیر ترویج شرکت سهامی پرروش کرم ابریشم ایران عنوان کرد: با توجه به واردات پیله تر احتمال می رود که قیمت پیله تر به 24 تا 25 هزار تومان افزایش یابد و بالاتر از قیمت تضمینی خریداری شود.

فرزانه اظهار داشت: از دیگر اقدامات، تولید نهال اصلاح شده بود که کیفیت برگ آن از لحاظ پروتیئنی و مواد غذایی نسبت به برگ معمولی بهتر است و سعی کردیم که آن را رایگان در اختیار نوغانداران قرار دهیم.

وی افزود: برنامه دیگر، بیمه کرم ابریشم بوده که چند سال اخیر با توجه به خسارات احتمالی انجام شد و میزان بیمه تغییر نیافته و طی دو سال گذشته بیمه هر جعبه تخم نوغان 48 هزار ریال بوده است .

آموزش نوغانداران

فرزانه تصریح کرد: آموزش نوغانداران از دیگر برنامه بوده که سعی کردیم طی مراحل مختلف 12 هزار نفر را آموزش دهیم و آمادگی داریم با همکاری فنی و حرفه ای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برگزار کنیم.

وی گفت: خوشبختانه با رایزنیهای انجام شده در قالب طرح توسعه کشاورزی، 24 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شد و ما در پی آن هستیم تا نوغانداران و کشاورزان را تجهیز کنیم تا به تولید نخ ابریشم روی آورند که سه برابر میانگین تولید را بهتر خواهد کرد.

گیلان سکاندار تولید ابریشم

مجید فرزانه افزود: 50 تا 55 درصد تولید کرم ابریشم در استان گیلان است که 90 درصد تولیدات آن به نخ و پارچه تبدیل می شود.

وی گفت: در حال حاضر دو هزار جعبه تخم نوغان به تاجیکستان و 700 جعبه به ترکنستان صادارت داریم که میزان تولید هر جعبه بالای 35 کیلو است.

ابوالحسن ذبیحی معاون مدیر جهاد کشاورزی گالیکش نیز گفت: از ویژگیهای تولید کرم ابریشم شغلی است که نیاز به سرمایه گذاری اندک دارد و امکان اشتغال دختران، زنان را بوجود می آورد.

وی اظهار داشت: مواد اولیه آن توت در منطقه وجود دارد و در فصل غیرکاری کشاورزی برای کشاورزان درآمد مناسبی دارد.

وی عنوان کرد: استفاده از آن در تولید شال، روسری و دستمال و غیره است و در حال 21 هزار جعبه تولید نخم نوغان در کشور توزیع می شود که 900 تن تولید پیله تر و 360 پیله خشک و 163 تن نخ ابریشم است.

توزیع سه هزار جعبه تخمونوغان در گلستان

ذبیحی یادآورشد: در گلستان سه هزار و 896 جعبه تخم نوغان توزیع می شود که 122.5 تن پیله تر و 37.8 تن پیله خشک و 22.2 تن نخ ابریشم تولید می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در گالیکش نیز در سالجاری 911 جعبه تن تخم نوغان تولید شد که 17 تن پیله تر و 7.1 پیله خشک و 2.9 تن نخه ابریشم بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد بهره بردار استانی سه هزار و 75 نفر و در گالیکش511 بهره بردار وجود دارند و در سالهای اخیر دولت حمایتهای خوبی کرده و گالیکش جزو شهرستانهای پیشرو است که 61 فقره تسهیلات به مبلغ 122 میلیون تومان بین بهره برداران توزیع شده است.

بر اساس مدارک تاریخی سابقه پرورش کرم ابریشم در کشور به دو هز ار سال قبل از میلاد بر می گردد و اولین کشوری که به صنعت ابریشم دست یافت چین بود.

عبور جاده ابریشم از ایران که محموله های ابریشم به کشورهای آسیایی و اروپایی حمل می شد موجب رونق این صنعت در ایران شد و کشور ما از جمله کشورهایی بود که در تولید پیله و کرم ابریشم دارای شهرت جهانی است.

حبیب الله زارع کارشناس جهاد کشاورزی گالیکش در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در دوره ساسانیان این صنعت رونق زیادی داشت ولی با سقوط این سلسله صنعت نوغانداری نیز دچار رکود شد.

وی اظهار داشت: در دوره صفویه به دلیل ثبات سیاسی موجود و مبادلات تجاری با سایر ملل، عصر شکوفایی این صنعت بوده است و تولید سالانه ابریشم ایران بالغ بر سه هزار تن برآورد می شود.

این کارشناس افزود: مناطقی نظیر گیلان، مازندران، خراسان اصفهان، یزد کاشان از جمله مراکز تولید پیله ابریشم در کشور به شمار می روند.

زارع یادآورشد: صنعت نوغانداری و ابریشم در دوره های مختلف بسته به سیاستهای حکومتها دارای فراز و نشیبهایی بوده است و بعد از پیروزی انقلاب، نوغاندازی نیز یکی از فعالیتهای زیر بخش کشاورزی بوده است.

زارع گفت: با توجه به اینکه این صنعت همواره دستخوش قیمت و نوسانات بازار بوده، امید است که با توجه بیشتر به آن به اوج و شکوفایی برسد.

بازدهی اقتصادی پرورش کرم ابریشم

این کارشناس در خصوص اهمیت اقتصادی پرورش کرم ابرشم گفت: کرم ابریشم می تواند از جهات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که به واسطه تامین درآمد مستمر می تواند در توسعه وضع اقتصادی جوامع موثر باشد.

وی عنوان کرد: با فراهم ساختن منبع درآمد اضافی برای روستاییان می تواند در جهت جلوگیری از مهاجرت مورد استفاده قرار گیرد و به صورت شغل فصلی در کنار مشاغل روستایی مورد توجه قرار گیرد.

زارع افزود: سرمایه گذاری در این حوزه در مقایسه با دیگر بر بخش ها کمتر بوده و زمان بازگشت سرمایه، سریعتر است و با ایجاد یک تاکستان امکان بهره برداری بین 15 تا 20 سال فراهم می شود و هزینه های نگهداری سالانه نیز چندان قابل ملاحظه نیست.

وی گفت: پرروش کرم ابریشم علاوه بر ایجاد امکان استفاده از تمامی نیروهای فعال؛ امکان بکارگیری بخش غیرفعال جامعه مانند زنان، کودکان سالخوردگان که توان انجام کارهای سخت کشاورزی را ندارند، فراهم می سازد.

وی در خصوص مواد استفاده تولید ابریشم گفت: نخ ابریشم در تولید محصولات مانند فرش، پیراهن، تزیینات داخلی منزل و در دیگر هنرها حائز اهمیت است.

زارع افزود: علاوه بر آن از کرم ابریشم به عنوان کود آلی در بهبود وضعیت فیزیکی و حاصلخیزی خاک استفاده می شود.

به گزارش مهر، حال حاضر 22 درصد نخ ابریشم ،16درصد پیله خشک ،21درصد پیله تر از کل تولیدات جانبی نوغان کشور در گلستان تولید می شود و شش درصد بهره برداران کشور در استان فعال هستند.