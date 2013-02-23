گردشگران غیر توریست عامل تخریب طبیعت هستند/ رونق سفرهای داخلی

محمد علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان معرفی آثار بکر طبیعی مساوی با تخریب آنها است، افزود: ولی من نگران معرفی این آثار به مردم نیستم، توریسم طبیعی در ایران شکل گرفته ولی گردشگران غیر توریست به طبیعت آسیب وارد می کنند.

وی با بیان اینکه هنوز اکو توریسم آسیبی به محیط طبیعی و زیست گونه های با ارزش گیاهی و جانوری وارد نکرده، اظهار داشت: در نسل جدید تور لیدرها با توجه به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد حساسیت نسبت به لزوم حفظ محیط زیست، توجه به عدم تخریب محیط طبیعی توسط گردشگران افزایش یافته است.

این کارشناس گردشگری طبیعت با اشاره به اینکه از توریست واقعی نگران نیستم، بلکه مسئولان و رسانه ها باید مردم را به سفر با تور هدایت کنند، اعلام کرد: متاسفانه با وجود این همه شبکه تلویزیونی آموزش های لازم در راستای اصول و قوانین طبیعت گردی به مردم ارائه نشده است.

اینانلو ضمن انتقاد از عملکرد شبکه مستند صدا و سیما، ادامه داد: نا آگاهی و پیش داوری غلط ما از حیات وحش باعث از بین رفتن شده که در این راستا صدا و سیما باید انتقال دهنده نظریات، تعلیمات و آگاهی های محیط زیست باشد، چراکه حفظ و نگهداری عرصه های طبیعی و گونه های با ارزش گیاهی و جانواران فقط بر عهده این نهاد نیست.

وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش توان اقتصادی بخشی از مردم برای انجام سفرهای خارجی در ایام تعطیلات نوروز، اضافه کرد: با توجه به شرایط حاضر شاهد افزایش تعداد سفرهای داخلی خواهیم بود که مسئولان باید با برنامه ریزی اصولی، این سفرها را مدیریت کنند.