یوسفعلی میرشکاک، شاعر و منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کتاب خاطرات هوشنگ ابتهاج اظهار کرد: من البته این کتاب را نخواندهام و پول هم ندارم که 75 هزار تومان برای خواندن خاطرات آقای ابتهاج بدهم، اما درباره این کتاب زیاد شنیدهام و درباره صاحب آن هم میتوانم بگویم که قطعا شاعر خوبی است.
وی افزود: خاطرات ایشان به نظرم نه چیزی به ادبیات و خود او میافزاید و نه چیزی از آن خواهد کاست، ولی به هر حال این نوع کتابسازی و انتشار آن هم نوعی درغلتیدن به وادی تبلیغات است.
میرشکاک افزود: شنیدهام که کتاب اسم بسیار پرطمطراقی هم دارد. ولی اینها همه حواشی است. ایشان شاعر آن غزل معروف «نشود فاش کسی آنچه میان من و توست» است و بقیه این اتفاقات هیاهو و سر و صداست.
وی ادامه داد: شاعران در این زمانه به هر حال بدون هیاهو و سر و صدا نمیتوانند زندگی کنند، برخی در جوانی دوست دارند این کار را بکنند و آقای ابتهاج هم شاید الان یادش آمده که در جوانی چندان پر سر و صدا نبوده و حال سَرِ پیری باید پر سر و صدا باشد!
میرشکاک همچنین گفت: برای من عجیب بود که ایشان شروع کرده به انتشار کتابی که در آن درباره دوستان مُرده خودش قضاوتهایی کرده که شنیدهام بسیار فجیع است. من از ادب ایشان بعید میدانستم که چنین کاری بکند.
این شاعر در پایان افزود: آقای ابتهاج علاوه بر نسبت با حزب توده، تا به حال خودش را به قدری انسان سنگین و وزینی نشان داده بود که هیچ وقت از او انتظار نمیرفت که درباره رفقای خود چنین حرفهایی بزند. به هر شکل بسیاری از آنها امروز مُردهاند و نمیتوانند از خود دفاعی داشته باشند و بگویند ما اشعارمان را برای آقای ابتهاج نمیبردیم که تصحیح کند، میبردیم که برایمان تایپ (ماشین) کند و ایشان تصحیح هم میکرد و ما هم میپذیرفتیم.
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