زنان سرپرست خانوار جزیره هرمز به کودکان سرطانی کمک کردند

زینب زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: زنان سرپرست خانوار جزیره هرمزی در حاشیه رونمایی از فرش خاکی از محل فروش صنایع دستی و محلی مبلغ 30 میلیون ریال به کودکان سرطانی کمک کردند.
وی در تشریح وظایف کانوان فرهنگی زنان توانمند هرمز عنوان کرد: یکی از وظایف این کانون آموزش و اشتغالزایی برای خانواده های بی سرپرست و زنان بدسرپرست است و در کنار آموزش فرهنگ نوع دوستی نیز آموزش داده می شود.
مدیر عامل کانون فرهنگی زنان توانمند هرمز در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به فصل گردشگری جزیره هرمز و حضور گردشگران، بانوان هرمزی با فراهم ساختن امکانات خدماتی مانند پخت نان های محلی و فروش صنایع دستی این جزیره از مهمانان و گردشگران استقبال می کنند.
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