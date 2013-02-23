زنان سرپرست خانوار جزیره هرمز به کودکان سرطانی کمک کردند

زینب زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: زنان سرپرست خانوار جزیره هرمزی در حاشیه رونمایی از فرش خاکی از محل فروش صنایع دستی و محلی مبلغ 30 میلیون ریال به کودکان سرطانی کمک کردند.

وی در تشریح وظایف کانوان فرهنگی زنان توانمند هرمز عنوان کرد: یکی از وظایف این کانون آموزش و اشتغالزایی برای خانواده های بی سرپرست و زنان بدسرپرست است و در کنار آموزش فرهنگ نوع دوستی نیز آموزش داده می شود.

مدیر عامل کانون فرهنگی زنان توانمند هرمز در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به فصل گردشگری جزیره هرمز و حضور گردشگران، بانوان هرمزی با فراهم ساختن امکانات خدماتی مانند پخت نان های محلی و فروش صنایع دستی این جزیره از مهمانان و گردشگران استقبال می کنند.

زرنگاری بیان داشت: این کانون طی تفاهم نامه ای با بخش خصوص در خصوص اشتغال بانوان در زمینه صنایع دستی حدود 100 نفر ثبت نام شده که به محض آماده شدن کارگاه های آموزش این بانوان مشغول به کار می شوند.