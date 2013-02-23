شبه نظامیان در کمین مردم بیگناه / ادامه سرکوب در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شاهدان عینی بحرینی گزارش دادند: بر اثر شلیک گلوله جنگی از سوی شبه نظامیان وابسته به رژیم، دو غیر نظامی در منطقه بوری زخمی شدند.

این در حالی است که جمعیت الوفاق از شلیک گلوله جنگی از سوی شبه نظامیان وابسته به رژیم و پرتاب گازهای سمی از سوی نظامیان به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز خبر دادند.

این در حالی است که منابع وابسته به مخالفان بحرینی از محاصره مناطق الدیه، جد حفص، السنابس، جزیره نبیه صالح و تبدیل این مناطق به پادگانهای نظامی پس از شهادت جوان بحرینی خبر دادند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آل خلیفه همچنان از تحویل جسد شهید محمود عیسی الجزیری بیست ساله که نیروهای رژیم، وی را به ضرب گلوله کشته بودند، به خانواده اش خودداری می کند.