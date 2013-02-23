استفاده آل خلیفه از گاز سمی کُشنده علیه تظاهرات کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آیریش ایرلند در گزارشی اعلام کرد: گازcs(گاز اشک آور)، سلاحی شیمیایی و ممنوع است.

این مجله ایرلندی بیان کرد: به سبب به کارگیری گاز اشک آور علیه افرادی که در تظاهرات مسالمت آمیز(در بحرین) شرکت کرده اند، آمار مرگ و بیماری در اثر استفاده از این گاز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

مجله مذکور می نویسد: با توجه به استفاده گسترده نظامیان رژیم بحرین از گازهای سمی در طول دو سال گذشته علیه مردم این کشور ،زمان آن فرا رسیده است که سازمان منع تولید و استفاده از سلاح شیمیایی و جامعه بین الملل با استفاده از این سلاح شیمیایی برخورد کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس رژیم بحرین به طور گسترده ای از ابتدای انتفاضه مردم بحرین از گاز اشک آور استفاده کرده اند.

مجله ایرلندی در ادامه می افزاید: استفاده از گاز اشک آور به عنوان یک سلاح شیمیایی کُشنده علیه غیرنظامیان در بحرین در واقع مجازات دسته جمعی ساکنان است.

در این گزارش آمده است: ما بارها موافقت خود را با مواضع سازمان عفو بین الملل برای ممنوعیت صدور گاز اشک آور به کشورها و رژیمهایی که از آن به عنوان سلاح هجومی و ابزاری برای مجازات دسته جمعی مردم استفاده می کنند اعلام کرده ایم.

شایان ذکر است بر اساس نمونه آزمایش شده از گاز اشک آور به کار گرفته از سوی نظامیان رژیم بحرین علیه تظاهرات کنندگان که در یک مرکز تحقیقاتی ایرلندی به عمل آمده است مشخص شد که مقادیر زیادی ماده سمی در این گاز وجود دارد و این گازها فقط گازهای ساده نیستند.بر اساس منابع وابسته به مخالفان بحرینی این گازها در آمریکا، انگلیس و آلمان تولید می شود.